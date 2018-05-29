Оперативными сотрудниками ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечены две попытки доставки запрещенных предметов

На прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю при попытке переброса через основное ограждение запрещенных предметов были задержаны два гражданина 1993 и 1990 годов рождения. Обе попытки передачи запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения были пресечены ранним утром с разницей во времени в один час.

При личном досмотре у первого задержанного 25-летнего гражданина был обнаружен и изъят полимерный мешок, в котором находились пластиковые бутылки со спиртом общим объемом десять литров и три сотовых телефона.

У второго 28-летнего задержанного обнаружили и изъяли два полимерных мешка, в которых находились пластиковые бутылки со спиртом общим объемом 63 литра и 6 сотовых телефонов.

В отношении задержанных гражданин за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Изъятые запрещенные предметы будут конфискованы. Задержанных граждан оштрафуют на пять тысяч рублей.