В КубГАУ открылся уникальный Международный центр современных коммуникаций

В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) состоялось торжественное открытие Международного научно-образовательного центра современных коммуникаций. Центр создан в рамках благотворительного проекта аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России.



Кубанский ГАУ стал первым и единственным вузом края, в котором будет работать Международный научно-образовательный центр современных коммуникаций высочайшего уровня. Современное инновационное оснащение Центра позволит проводить онлайн-переговоры, лекции, международные мероприятия с партнерами из разных стран мира, внедрять направления дистанционного обучения на иностранных языках, вести прямые трансляции конференций.