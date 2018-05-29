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В КубГАУ открылся уникальный Международный центр современных коммуникаций

Вторник, 29 мая 2018 12:46
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В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) состоялось торжественное открытие Международного научно-образовательного центра современных коммуникаций. Центр создан в рамках благотворительного проекта аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России.

Кубанский ГАУ стал первым и единственным вузом края, в котором будет работать Международный научно-образовательный центр современных коммуникаций высочайшего уровня. Современное инновационное оснащение Центра позволит проводить онлайн-переговоры, лекции, международные мероприятия с партнерами из разных стран мира, внедрять направления дистанционного обучения на иностранных языках, вести прямые трансляции конференций.

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