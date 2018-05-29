Подведены итоги и определены победители I Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок»

В рамках торжественной церемонии подведены итоги и определены победители I Крымского открытого фестиваля «КрымДок», которая состоялось в Парадном зале Симферопольского художественного музея. Как акцентировали организаторы, за 4 фестивальных дня во всех мероприятиях фестиваля: творческих встречах, мастер-классах, круглых столах, церемониях открытия и закрытия, приняло участие свыше 3000 человек, из них более 2000 зрителей побывали на кинопоказах. На мероприятии заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов поздравил собравшихся с завершением фестиваля и поблагодарил всех в его участии – Дирекцию фестиваля, творческую команду Крымского киномедиацентра, которая провела фестиваль на высоком уровне, а также по поручению министра культуры Республики Крым Арины Новосельской вручил награды Министерства культуры Крыма участникам фестиваля.

Так, приз зрительских симпатий «Выбор крымчан» получил фильм «Легенды армии. Алиме Абденанова» студии «ДокТВ»; специальные призы присуждены фильму Бориса Маевского «Алушта. Признание в любви» и генеральному директору Крымской государственной филармонии Олесе Костенко за фильм «Аккорд. Пять музыкальных чудес Крыма».

В свою очередь, руководитель Дирекции фестиваля - директор Крымского киномедиацентра Светлана Косарич поблагодарила Министерство культуры Крыма за помощь и поддержку в организации и проведении фестиваля, а коллектив Крымского киномедиацентра за слаженную работу, и приступила к оглашению наград Дирекции фестиваля: призы и Дипломы были вручены фильмам «Страсти по сыру» режиссер Сергея Серегина «За содействие возрождению ремесел в России», «Недельное. Первые километры войны» режиссера Михаила Ананьева «За прославление стойкости и мужества простых людей в годы Великой Отечественной войны», «Соло дуэтом» режиссера Павла Славина «За фильм, побуждающий задуматься о философии жизни». Благодарность Дирекции фестиваля «За инициативу и личный вклад в организацию и подготовку кинофестиваля» получил Эрнест Бекиров - автор гимна фестиваля «КрымДок».

По решению жюри Гран-при фестиваля удостоен польский режиссер Мацей Адамек за фильм «Два мира/ «Dwa Swiaty». Также вручены Дипломы: «Чтобы помнили…!» - фильму режиссера Вадима Цаликова «Алибек», «За создание образа современного художника» - фильм режиссера Максима Гуреева «Анисимов», «За сохранение исторической памяти» - режиссер Борис Караджев за фильм «Фабрика грез для товарища Сталина». Обладателем специального приза «Особый взгляд» стал фильм «Восточный фронт» режиссера Андрея Осипова. Победителями по номинациям объявлены: «Лучший фильм «Крым на документальном экране» - фильм «Они нас слышат» режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш, «Лучший короткометражный фильм» - фильм «Селивановы: Мы дома» режиссера Владимира Паршикова, «Лучший телевизионный фильм» - «Ульянов про Ульянова» режиссера Ивана Твердовского, «Лучший документальный фильм» - режиссера Владимира Эйснера «Поезд идет на Восток».

Завершилась церемония закрытия фестиваля фильмом Алексея Малечкина «Галина Шурепова – «человек-амфибия», посвященный нашей прославленной землячке, уникальной женщине – единственному в стране женщине-водолазу, основателю методики дрессировки дельфинов для военных целей и для лечения детей с детским церебральным параличом, аутизмом

По словам организаторов, Дирекция фестиваля по просьбе зрителей проведет показы фестивальной программы еще раз, чтобы все желающие смогли посмотреть документальные фильмы.

СПРАВКА. Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок» – постоянно действующий культурный проект Республики Крым, проводимый Министерством культуры Крыма с 2018 года.Основной целью фестиваля является популяризация и продвижение в Республике Крым неигрового кино, имеющего отношение к Крыму, как эффективного фактора развития крымского кинематографа и повышения роли отечественного неигрового кино в развитии поликультурных связей.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым