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Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии‍

Вторник, 29 мая 2018 13:17
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Сирия и Абхазия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. Об этом сообщил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Он отметил, что этому событию предшествовала большая работа МИД двух стран, а также посольства России в Абхазии.

«Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни», — приводит слова Хаджимы его пресс-служба.

Ранее сегодня о взаимном признании на уровне посольств объявили Сирия и Южная Осетия.

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