В Краснодаре сотрудники ФСБ присекли попытку сбыта особо крупной партии наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю на временном посту полиции при въезде в Краснодар остановили автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя. При досмотре транспортного средства в салоне правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество общей массой более 70 граммов, согласно заключению эксперта, являющееся синтетическим наркотиком-«солью».

В салоне транспортного средства находились помимо водителя его родственники: двое мужчин 35 и 43 лет и 36-летняя женщина. Граждан задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Еще более 800 граммов аналогичного вещества правоохранители обнаружили и изъяли в квартире, которую подозреваемая арендовала для фасовки запрещенного вещества. В ходе следствия установлено, что задержанные пытались сбыть особо крупную партию синтетического наркотика на территории Краснодара путем тайных закладок. В настоящее время производстве следственного отдела УМВД России по городу Краснодару находится уголовное дело, возбужденное в отношении четырех местных жителей по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы пожизненно.