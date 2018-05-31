В «Орлёнке» пройдет конференция по вопросам повышения уровня финансовой грамотности детей

Конференция «Внедрение программ финансовой грамотности в образовательную практику в детских центрах» будет проведена 5 и 6 июня. Мероприятие пройдет в Туапсинском районе на базе всероссийского детского центра «Орлёнок».

Конференция проводится в рамках реализации федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», курируемого Министерством финансов страны.

В течение двух дней планируется обсудить вопросы реализации проекта повышения уровня финансовой грамотности и развития финансового образования в детских центрах в России с учётом опыта Краснодарского края. Для детей отдыхающих в ВДЦ «Орлёнок» экспертами будут проведены: настольная игра «Не в деньгах счастье», деловая игра «Услуги финансовых организаций», фрагмент кейс-игры «Азбука финансовой грамотности» и другие мероприятия.

В работе мероприятия примут участие представители органов исполнительной власти региона и муниципалитетов Кубани. На конференцию также приглашены представители Министерства финансов страны, ЮГУ Банка России, а также представители девяти регионов, реализующих мероприятия по финансовой грамотности.

Информационными партнерами мероприятия выступили КБ «Кубань Кредит» ООО, ПАО «Почта Банк» и Ассоциация Южный региональный центр Финансового просвещения населения.