Дети раздора

Между жителями краснодарского многоэтажного дома и детским садом, расположенным на первом этаже разгорелся конфликт, который получил большой резонанс.

На электронную почту газеты «Кубань сегодня» пришло письмо от жителей семиэтажки по улице Симиренко, 39: «Слезно просим Вас помочь в придании огласки нашей проблеме, экс-мэр Анапы Астапенко В.В. ограничивает наши права, забирая у нас нашу собственность (Землю у собственников) с молчаливого согласия Администрации Краснодарского Края! К сожалению, Администрация, Прокуратура бездействуют! Это лишь малая часть, есть еще больше, о сокращении водоохранных зон с продажей большого земельного участка за копейки. Где правосудие? Кто богат у того и власть :( (орфография и пунктуация автора сохранены). Далее шла ссылка на интернет-портал с публикацией, описывающей события.

Данное сообщение пришло не только нам. В списке адресатов более полусотни получателей, в том числе и ведущие СМИ. А буквально через пару часов нам (и многим коллегам) пришло письмо от самого Астапенко В.В., где значилось: «Мне стало известно о том, что на сайте … размещен материал под названием «…», который содержит недостоверные, порочащие мою честь и достоинство сведения, обвинения и угрозы. Также неизвестные лица распространяют данный материал в сети интернет путем рассылки его в различные СМИ, включая ваше. В настоящее время мной инициирована процедура опровержения этой информации в суде и иных органах. Настоящим предупреждаю Вас о недопустимости распространения сведений порочащих мою честь и достоинство».

Такой пассаж не мог не вызвать интерес и мы стали разбираться в проблеме.

Сад есть

Интересующий нас дом – новостройка. Ухоженная территория, новые подъезды, лифты не скрипят, детская площадка, клумбы. Живи и радуйся. Но не получается. Причина: детский сад на первом этаже. А дальше пошло: требования к детским дошкольным учреждениям строгие: например, территория должна быть ограждена и безопасна. В частности, на проезде, опоясывающем дом с тыльной стороны – он разделяет детский сад и площадку - были установлены два шлагбаума. Пешеходам преграда не мешает, а вот проехать или запарковаться на машине не получится.

Шлагбаумы появились совсем недавно и устанавливались они с превеликим шумом: возмущенные жильцы, мягко говоря, были не согласны с решением суда, которое обязало оградить территорию между домом и открытой игровой площадкой детского сада, ссылаясь на требования закона и многочисленных норм, регламентирующих деятельность дошкольных учреждений.Ситуацию удалось удержать в рамках закона благодаря присутствию на месте полицейских и судебных приставов.

Проще говоря, на первом этаже дома располагается детский сад № 187. Рядом находится оборудованная зона для пребывания детей на улице. С навесами, озеленением, качелями и так далее. Жители требуют беспрепятственного пользования придомовой территорией. Администрация детского сада оперирует нормами законодательства по организации работы и обеспечения требований безопасности для детей во время их пребывания в дошкольном учреждении.

В принципе, ничего нового в этой ситуации нет. Если бы ни одно «но»: владелец детского сада – бывший мэр города-курорта Анапа Виталий Астапенко, а руководит учреждением его дочь Мария Краузе. Именно этот факт, скорее всего, послужил решающим аргументом в пользу вынесения проблемы в публичное пространство и поднятой в Интернет-сообществе волне негодования. Посыл, что чиновники давят простых людей,в этом нет никакого секрета, очень помогает поднять рейтинги. А если все же разобраться объективно?

Разные взгляды

В телефонном разговоре с Владимиром Островским, который является активным участником инициативной группы жителей дома мы выслушали одну сторону. Владимир сказал, что жильцы знали о детском саде на первом этаже, когда приобретали квартиры в новостройке. По его словам, люди не согласны с тем, что у них забирают общедомовую собственность. В частности, дорогу. Мол, по документам эта территория принадлежит всем жильцам дома, а не садику.По мнению представителя инициативной группы, борьба далеко не закончена и жители готовы идти дальше, в самые высокие инстанции.

Другая точка зрения у руководителя детского сада Марии Краузе:

- Конфликт начался в конце 2015 года, с момента открытия детского сада – и прошел все фазы: от кляуз в местные контролирующие органы и другие инстанции и, как сейчас модно, до писем главе государства. Жалоб – сотни! За это время уже столько грязи вылили и на меня и на Виталия Васильевича!Он был главой Анапы больше 15 лет назад. Уже много лет занимается предпринимательской деятельность и к органам исполнительной, законодательной или судебной власти не имеет никакого отношения. Видите, я опять начинаю оправдываться. Хотя в чем моя вина? Мы все делали и делаем по закону. Но нашим оппонентам не нужны взвешенные аргументы. У них требование одно: хотим ставить свои машины под окнами. Вы думаете мы не пытались договориться? Но любая наша добрая воля воспринимается как слабость и прессинг возрастает. Например, на территории между шлагбаумами может уместиться максимум 15 автомобилей. Мы рядом за 458 тысяч рублей собственных средств построили для жильцов дома дополнительную асфальтированную парковку на 23 машиноместа. Оттуда даже до подъездов ближе, чем обходить вокруг дома. Нет, хочу под окошко! Вы говорите – на войне все средства хороши? Абсурдные обвинения в отсутствии разрешительной документации на образовательную деятельность (вся документация есть на официальном сайте согласно закону ФС по надзору №758 от 29.05.14г.) какой-то бред про избиение детей, нападки на

штатных сотрудников детского сада, обвинения в коммунальной задолженности (у нас прямые договора с рессурсообеспечивающими организациями), постоянные оскорбления, несовместимые, на мой взгляд, с поведением адекватных людей. Так простите, я в этом не участвую!

Факты решают все

А теперь от эмоций перейдем к фактам, подтвержденным документально. Изначально дом по адресу Краснодар, ул. Симиренко, 39 проектировался и строился с тем учетом, что на первом этаже будет детское дошкольное учреждение. Но это все не в ущерб жителям – для них тоже создана соответствующая инфраструктура: детская площадка, клумбы, парковочные зоны и так далее. При строительстве же ДДУ согласно норм и требований Роспотребнадзора, Санэпиднадзора и других профильных организаций были предусмотрены открытые детские, игровые, спортивные площадки, теневые навесы и т.д., а также ограждение данной территории.

В дальнейшем, все это имущество вошло в договор купли-продажи между застройщиком и АТСиУ «Спутник» (гендиректор Астапенко В.В.) и оформлено актами приема-передачи собственнику ДДУ АТСиУ «Спутник».

После проведения внутренних отделочных работ помещение ДДУ и детские площадки были переданы по договору безвозмездного пользования ЧДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №187» (директор Краузе М.В.).

То есть, детский сад появился не спонтанно, как это довольно часто бывает, а был спроектирован, построен, введен в эксплуатацию.

В этой сделке все абсолютно прозрачно и законно. Единственное, что застройщик, передав помещения, оборудование детской площадки, ограждения, резиновые покрытия и так далее, не озаботился тем, чтобы выделить в натуре из общедомовой собственности и передать ДДУ землю где все это находится и дорогу, по которой воспитанники детсада каждый день перемещаются от помещений до площадки и обратно. Проведи застройщик эту процедуру в свою очередь, вопросов бы не возникло. Но что случилось то случилось. Дорога, разделяющая детский сад на зоны является общедомовой территорией со всеми вытекающими.

Но началось все раньше и с другого иска. Еще в 2016 году жильцы дома обратились Прикубанский районный суд Краснодара с требованием демонтировать игровую площадку детского сада и освободить территорию. Если бы суд вынес решение в пользу жильцов – детский сад прекратил бы свое существование. Его бы закрыли, так как ДДУ не имеет права работать без собственной оборудованной территории для пребывания детей на открытом воздухе. Иск жильцов был отклонен. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. И детский сад - живет.

Что касается дороги, то существуют четкие правила – их десятки, если не сотни - которые детское дошкольное учреждение должно соблюдать. Например, правила антитеррористической защищенности требуют огораживать территорию, где находятся дети – в данном случае, площадку. А поскольку в течение дня 80 детей также не раз пересекают проезд между площадкой и садом, то необходимо ограничить и доступ автотранспорта, установив шлагбаумы.

Именно по предписанию компетентных органов и появились те самые два шлагбаума и круглосуточная охрана территории, что так возмутило жителей дома. Теперь онине могут здесь ездить и парковаться, создавая тем самым опасность для воспитанников детского сада.

- Можно понять, когда отдельным жильцам нормативный режим организации и функционирования территории, примыкающей к детскому саду № 187, представляется «ущемлением» их прав и свобод. Однако конституционно установленные права и интересы есть также у детей, посещающих лицензированный государством и регулярно проверяемый детский сад. В т.ч. право на жизнь и на безопасность. Разве права детей менее важны и значительны, чем желание отдельных жителей дома лицезреть свой автомобиль под окнами квартиры? - комментирует Виталий Астапенко.

Сейчас принято решение суда в пользу детского сада, по которому шлагбаумы признаны законными, в полном соответствии с нормами и требованиями антитеррористической и пожарной безопасности. Последнее, кстати очень важно, так как жильцы утверждают, что пожарная техника не проедет из-за шлагбаума в случае ЧС. Однако при этом почему-то не говорится, что на территории круглосуточно дежурит охранник с ключами. А дубликаты есть во всех оперативных службах, включая полицию и скорую помощь. Кроме того, дорога теперь не загороженаприпаркованными машинами, что тоже существенно облегчает доступ экстренных служб.

Теперь об этической составляющей конфликта. Не в правилах журналиста обсуждать действия коллег, но когда по сути рядовое дело начинают освещать с очень прозрачным намеком на то, что здесь не обошлось без личных связей – это некорректно. Где факты? Более того, как сказано выше Виталий Астапенко готовит к подаче в суд иск о защите чести и достоинства на редакцию издания, опубликовавшего резонансный материал. За этим делом мы тоже обязательно проследим.

И еще, судиться с детским садом – это что-то новое. Часто жители многоэтажек жалуются на магазины в доме, куда привозят товары в любое время суток. С парикмахерскими, салонами красоты, прачечными, наконец, проблемы возникают. Но вот с детскими садами?

Кстати:

В редакцию позвонила женщина, которая представилась жительницей дома на Симиренко, 39 и рассказала о своем видении ситуации. К сожалению, она отказалась назвать имя, объяснив это тем, что в доме очень напряженная ситуация и она не хочет внимания к своей персоне. Тем не менее, приводим ее комментарий:

- Никаких судов не было бы, если бы застройщик поступил честно. При продаже нам говорили, что на первом этаже будет муниципальный детский сад, куда смогут ходить и дети жильцов. А потом выяснилось, что эти

помещения с самого начала предназначались для частного детского сада. Получается, застройщик обманул и нас, и владельцев садика, не поставив их в известность о своих «маркетинговых ходах» при продаже квартир людям. Также, нам стало известно, что наши детские площадки находятся на землях с целевым назначением - подъездные пути. И таких вопросов много. Думаю, что надо искать компромисс между жильцами и администрацией сада, а потом вместе требовать от застройщика компенсации, которая позволит таким образом спланировать территорию, чтобы были все довольны.

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