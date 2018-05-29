Депутаты Недилько и Брагарник посетили МБОУ СОШ №58 и СОШ№57 г. Краснодара

Многие годы депутаты городской Думы Краснодара участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных завершению учебы в общеобразовательных учреждениях. Добрые традиции празднования дня последнего звонка сложились давно. Заместитель председателя городской Думы Краснодара, заместитель секретаря Краснодарского местного отделения Партии «Единая Россия», депутата В. Д. Недилько и депутат городской Думы Краснодара И.С. Брагарник в своем округе посетили МБОУ СОШ №58 и СОШ№57 г. Краснодара. Поздравили учителей, выпускников и их родителей с окончанием учебного года.

С самого раннего утра школа наполнилась особой радостью предвкушения праздника. И вот звучат фанфары! Торжественный строй выпускников срывает дружные аплодисменты зрителей, среди которых веселые первоклассники, радостные гости, заботливые родители и, конечно, учителя.

Особое внимание в этот день было уделено выпускникам. «Последний звонок – это путёвка в новую жизнь, взрослую и самостоятельную. Пусть у Вас всё получится! Успехов, вдохновения и счастья!- пожелал В.Д. Недилько. Добавил, подчеркнув И.С. Брагарник, что и далее будут активно оказывать помощь школам.

В этот праздничный день парламентарии подарили СОШ №58 денежный сертификат на приобретение оргтехники.

От работников школ, родителей и выпускников были адресованы слова благодарности и признательности депутатам городской Думы Краснодара В.Д. Недилько и И.С. Брагарнику за надежный вклад развития школьных учреждений.

Незабываемый и волнующий момент – выпускники танцуют школьный вальс, и выпускают воздушные шары, улетающие в ясное небо, ознаменовав собой начало нового этапа в их жизни. Впереди — взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. Первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят наступает серьезная пора – экзамены. Ни пуха, ни пера нашим замечательным выпускникам!!!