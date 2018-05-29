В Геленджике пройдет детский карнавал

В городе-курорте Геленджик 3 июня откроется карнавал для детей. Он соберет свыше двух с половиной тысяч воспитанников детских садов, школ и творческих кружков. Главной сценой станет большой корабль, на котором участники праздника и отправятся в путешествие.

— В детском карнавале будут участвовать творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи города Новороссийска. Будет масштабно и красиво, поэтому приглашаем всех стать зрителями этого праздника детства, — сказала директор Центра развития творчества детей и юношества Татьяна Ходырева.

На карнавале выступят артисты, которые выступали в японском городе-побратиме Ангулеме, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.