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СЮЖЕТ ДНЯ

Поэзия Победы

Среда, 30 мая 2018 09:57
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Найти себя в марафоне «Поэзия Победы» предлагает жителям Горячего Ключа городская телерадиокомпания. Участниками патриотической акции, объявленной в преддверии Дня Победы, стали более ста горожан.

Поделиться знакомыми всем произведениями известных поэтов и искренними строками собственного сочинения на «Юг-ТВ» ежедневно приходили десятки жителей Горячего Ключа разных профессий и возрастов. Особенно широкий отклик акция вызвала в молодежной среде.

Кто-то захотел продекламировать «победные» строки в радиоэфире, другие решили записаться в телестудии. Теперь вторые могут отыскать себя в одном из шести выпусков марафона «Поэзия Победы». Все они размещены на You-Tube канале телерадиокомпании.

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