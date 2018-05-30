Найти себя в марафоне «Поэзия Победы» предлагает жителям Горячего Ключа городская телерадиокомпания. Участниками патриотической акции, объявленной в преддверии Дня Победы, стали более ста горожан.

Поделиться знакомыми всем произведениями известных поэтов и искренними строками собственного сочинения на «Юг-ТВ» ежедневно приходили десятки жителей Горячего Ключа разных профессий и возрастов. Особенно широкий отклик акция вызвала в молодежной среде.

Кто-то захотел продекламировать «победные» строки в радиоэфире, другие решили записаться в телестудии. Теперь вторые могут отыскать себя в одном из шести выпусков марафона «Поэзия Победы». Все они размещены на You-Tube канале телерадиокомпании.