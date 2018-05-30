Краснодарский филиал РСХБ вложил в экономику края более 25,4 млрд рублей

По состоянию на 21 мая 2018 года Краснодарский филиал Россельхозбанка вложил в экономику Кубани 25,4 млрд рублей, 23,7 млрд рублей из них направлено юридическим лицам, 1,7 млрд рублей – частным клиентам.

Приоритетным направлением деятельности Банка является предоставление кредитов на проведение сезонных работ. С января по апрель 2018 г. на эти цели аграрии получили 5,3 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема более 1 млрд рублей получили представители МСБ. Около 100 сельхозпроизводителей обеспечены льготными кредитами по льготной ставке.

«Филиал активно реализует задачу своевременной поддержки отрасли доступными кредитами. В рамках госпрограммы льготного кредитования АПК на проведение сезонных работ за четыре месяца мы предоставили 1,5 млрд рублей. Поддержка Россельхозбанка поможет хозяйствам региона обеспечить высокий урожай», – прокомментировал директор филиала Тембот Кумпилов.