Объем привлеченных средств клиентов Краснодарского филиала РСХБ превысил 50 млрд рублей

По состоянию на 22 мая 2018 года объем привлеченных Краснодарским филиалом РСХБ средств клиентов достиг 50 млрд рублей. С начала года данный показатель вырос на 15%. Основной прирост обеспечили частные клиенты филиала.

Средства физических лиц составляют более 31 млрд рублей, юридических лиц – около 19 млрд рублей.

«Благодаря совершенствованию своей продуктовой линейки и транзакционных услуг Банк уверенно наращивает клиентскую базу. В настоящее время в активе филиала более 280 тыс. предприятий, организаций и частных лиц», – отметил директор Краснодарского филиала РСХБ Тембот Кумпилов.