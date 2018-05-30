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Объем привлеченных средств клиентов Краснодарского филиала РСХБ превысил 50 млрд рублей

Среда, 30 мая 2018 10:03
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По состоянию на 22 мая 2018 года объем привлеченных Краснодарским филиалом РСХБ средств клиентов достиг 50 млрд рублей. С начала года данный показатель вырос на 15%. Основной прирост обеспечили частные клиенты филиала.

Средства физических лиц составляют более 31 млрд рублей, юридических лиц – около 19 млрд рублей.

«Благодаря совершенствованию своей продуктовой линейки и транзакционных услуг Банк уверенно наращивает клиентскую базу. В настоящее время в активе филиала более 280 тыс. предприятий, организаций и частных лиц», – отметил директор Краснодарского филиала РСХБ Тембот Кумпилов.

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