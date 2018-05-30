Опасное колесо обозрения прекратило работу

В городе-герое Новороссийске судебные приставы приостановили работу колеса обозрения, расположенного в городском парке им. Ленина. Исполнительное производство возбуждено на основании решения суда по иску прокуратуры.

Колесо обозрения запущено меньше месяца назад, а в его работе уже были серьезные сбои. Лишь по счастливой случайности никто из посетителей аттракциона не пострадал. Этот инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов.

Проведенная проверка выявила многочисленные нарушения при эксплуатации аттракциона, а также тот факт, что колесо обозрения установлено без соответствующей документации на муниципальном земельном участке, не отведенном для этих целей.

Исполнительный лист поступил в Новороссийский городской отдел судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю. В тот же день работники отдела совершили выезд в парк им. Ленина г. Новороссийска. На месте владельцу колеса вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также опечатан пульт управления аттракционом.

Колесо обозрения прекратило свою работу до рассмотрения искового заявления по существу и вступления решения суда в законную силу.