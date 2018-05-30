За воду заплатить придется

В Карасунском округе г. Краснодара судебные приставы провели рейд, направленный на взыскание задолженностей по оплате услуг ЖКХ. В рейде также принимали участие представители краснодарского водоканала.

В рамках исполнения требований документов представители закона посетили несколько домов, расположенных в Комсомольском микрорайоне г. Краснодара и в хуторе им. Ленина. По сведениям «Краснодарводоканала», данные жители частного сектора накопили задолженности по оплате услуг за поставку воды на довольно крупные суммы – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Характерно, что в разгар рабочего дня почти все должники оказались дома. Для одного из неплательщиков визит приставов окончился составлением акта описи и ареста имущества. В общей сложности в акте фигурировало имущество на сумму порядка 80 тысяч рублей.

В другом адресе должник пояснил, что некоторое время назад пробурил собственную артезианскую скважину и перестал пользоваться услугами «Водоканала». Тем не менее, гражданину пришлось оплатить накопившийся по счетчику солидный долг.

Судебные приставы напоминают жителям региона о своевременной оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Рейды, направленные на взыскание задолженностей данной категории, проходят на регулярной основе на всей территории Краснодарского края.