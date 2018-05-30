27 км магистрального водовода введены в эксплуатацию после ремонта

Двадцатисемикилометровый участок магистрального водовода МВ-1 успешно введен в эксплуатацию после ремонта. На протяжении пяти месяцев, начиная с декабря 2017 года, специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполняли работы по санации аварийных участков магистрали от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3.

Магистральный водовод МВ-1 – один из важных объектов инфраструктуры городов Новороссийска, Геленджика и Крымска, населенных пунктов Крымского района и Черноморского побережья. По трубам диаметром 1000 мм качественная питьевая вода бесперебойно и круглосуточно транспортируется от станицы Троицкой, где расположена насосная станция второго подъема НС-2 до окраины города Новороссийска. А это более 50 км по сложному горному рельефу. Магистральный водовод был построен одним из первых еще в 1971 году. Конечно, за эти годы водовод уже давно выработал свой ресурс и имеет высокую степень износа.

В настоящее время в рамках масштабной реконструкции Троицкого группового водопровода ведется строительство нового магистрального водовода МВ-3 диаметром 1000 мм. И уже построен участок магистрали протяженностью 10 километров от насосной станции третьего подъема НС-3 до станицы Неберджаевской. На стадии проектирования строительство участка от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3. Новая нитка заменит старый аварийный водовод МВ-1. Финансирование проекта осуществляется из краевого бюджета.

«Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» также делают все от них зависящее, чтобы жители и гости Кубани бесперебойно получали качественную питьевую воду. По итогам прошлого года было проведено обследование наиболее проблемных участков и разработан план мероприятий по улучшению водоснабжения. Одним из пунктов этого плана – в целях поддержания водовода МВ-1 в рабочем состоянии и проводятся такие ремонтные работы, как санация», - рассказал Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Работы по санации выполнялись методом наложения на внутреннюю поверхность трубы стальных накладок на места, где имеются сквозные коррозионные повреждения, в виде свищей и трещин. Всего было установлено более 500 накладок. Однако при запуске магистрали в эксплуатацию был обнаружен участок трубопровода, который был изношен настолько, что не подходил даже для санации. Поэтому было принято решение по замене трубы протяженностью 3,7 метра. После замены водовод МВ-1 вновь прошел гидравлические испытания и на этот раз успешно. Участок был промыт, продезинфицирован и введен в эксплуатацию.