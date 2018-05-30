Кущевка. Новые уголовные дела против подельников Стрельцова

Наша газета продолжает следить за ситуацией в станице Кущевской Краснодарского края, всё еще переживающей последствия деятельности цапковской банды. Нам стало известно, что в мае Следственным комитетом России (а именно СК по Ростовской области) возбуждено еще три новых уголовных дела против лиц, имевших связи и общие дела с объявленным в розыск Федором Стрельцовым (Федей Обналом, как его называют в СМИ).

Мы уже писали о том, что СК по Ростовской области ранее начал расследовать уголовные дела в отношении бывшего генерального директора АО «Маяк» Кошенка и директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Копыта, которым вменялись эпизоды по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 159.7 (мошенничество в особо крупном размере).

Еще в марте следствие начало проверять причастность главного должностного лица «Агрокомплекса Кущевский» к хищению в 2015 году урожая сельскохозяйственных культур на сумму около 90 миллионов рублей у сельхозпредприятия АО «Маяк». По этому же эпизоду шла проверка и в отношении бывшего директора АО «Маяк» Кошенка, вероятно, действовавшего в интересах «Агрокомплекса Кущевский» и в ущерб предприятию, которое он возглавлял. По расчетам потерпевших, общий ущерб АО «Маяк» в результате действий лиц, которые, по сути, банкротили предприятия, достиг суммы почти триста миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба суд принял решение о наложении в рамках уголовного дела ареста на счета ООО «Агрокомплекс Кущевский» в Россельхозбанке и Сбербанке.

Как мы уже писали, «Агрокомплекс Кущевский», согласно сведениям из ЕГРЮЛ, принадлежит Федору Стрельцову. Похоже, что данный бизнесмен, чье имя довольно-таки часто упоминается в СМИ, согласно опубликованной информации, в последние годы активно использовал многоходовые хитроумные схемы, реализуемые, как кажется, с одной целью: собрать воедино и аккумулировать в одних руках активы «империи Цапков» после того, как верхушка банды оказалась за решеткой.

Так, чтобы прикрыть хищение урожая АО «Маяк», была использована хитроумная финансовая схема с использованием фирм-однодневок, фиктивных займов и псевдозачетов. Как считают потерпевшие, к ее реализации помимо очевидных участников сделок могли быть вовлечены и другие лица. В поле зрения попадает и финансовый директор агрокомплекса, ранее работавшая в одном из банков станицы Кущевской. Может быть, она знает о том, как предоставлялись «невозвратные» кредиты цапковским бандитам? Она же трудилась и в должности финансового директора ООО «Слава Кубани», собственник которого Вячеслав Цеповяз получил двадцать лет за участие в банде Цапков. Эту женщину допрашивали правоохранительные органы после трагедии в Кущевке по делу об убийстве двенадцати человек в ноябре 2010 года. Но, участвовала ли она в реализации схемы невозврата семи миллиардов рублей кредитов Россельхозбанка, следователи тогда так и не поинтересовались. Не исключено, что имеет она отношение и к получению недавних кредитов в Россельхозбанке «на льготных условиях» агрокомплексу, возврат которых в связи с последними событиями вряд ли будет произведен, тем более после того, как было возбуждено уголовное дело в отношении Федора Стрельцова, «крупный кущевский бизнесмен» исчез. Его местоположение на сегодняшний день неизвестно.

Для получения сельскохозяйственного урожая АО «Маяк» в октябре 2015 года ООО «Агрокомплекс Кущевский», возглавляемое директором Кошенком, заключило несколько договоров купли-продажи пшеницы на общую сумму 52 миллиона рублей с неким ООО «Заря» — фирмой-однодневкой, зарегистрированной в Ставрополе. Все причитающиеся в качестве оплаты денежные средства, согласно письму директора, ООО «Заря» сразу же направило на счет ООО «Агрокомплекс Кущевский» в счет займа, который якобы «Маяк» предоставил данной организации. Займ возвращен не был и, вероятно, уже не будет. Взамен были подписаны документы о взаимозачетах, согласно им «Агрокомплекс Кущевский» якобы выполнил для «Маяка» какие-то работы. А ООО «Заря», просуществовав несколько месяцев, было ликвидировано. Еще одно дело было возбуждено по факту хищения таким же образом урожая на сумму около 33 миллионов рублей.

А теперь, вероятно после скрупулезного анализа банкротных дел АО «Маяк» и ООО «Маяк», всплыла еще одна серия сомнительных сделок между ними и ООО «Агрокомплекс Кущевский». Так, общая сумма предполагаемого хищения средств из ООО «Маяк» составила, по мнению следователей, порядка 30 миллионов рублей. Эти средства выведены из активов предприятия при помощи договоров займа и псевдозачетов, подписанных с одной стороны генеральным директором ООО «Маяк» С. В. Криштопой и с другой — директором ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Копытом. Была предпринята попытка оспорить эти сделки в арбитражном суде. В рамках данного судебного производства на банковские счета «Агрокомплекса Кущевский» был также наложен арест. Уголовное дело в отношении Копыта и Криштопы возбуждено по статьям УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и «Превышение служебных полномочий».

Следователи возбудили против всё тех же Кошенка и Копыта еще одно дело, в котором идет речь еще о 12 миллионах рублей, выкачанных из активов АО «Маяк» на счета ООО «Агрокомплекс Кущевский» благодаря всё той же схеме мнимых займов.

Получается, что через «Агрокомплекс Кущевский» с уставным капиталом десять тысяч рублей за короткий срок прошли гигантские суммы денег. Да к тому же, как теперь установили следователи и арбитражный суд, данное общество незаконным путем стало правообладателем большого земельного массива АО «Маяк».

Еще в одном недавно открытом уголовном деле фигурируют всё те же лица: бывший генеральный директор АО «Маяк» В. В. Кошенок и С. В. Криштопа, предстающий в нем уже как глава КФХ. Хотя, насколько нам известно, в свое время этот человек работал простым водителем у Федора Стрельцова. В данном деле речь идет о нанесении ущерба АО «Маяк» в размере 4,2 миллиона рублей.

Криштопа заключил договор с АО «Маяк», согласно которому он приобрел «на корню» урожай подсолнечника и кукурузы (так называемое незаконченное производство 2015 года). Согласно первоначальной версии договора, оплата Криштопой должна была быть произведена через сто дней после заключения сделки. Но потом, наверное, чтобы придать «ложную видимость» законности сделки, Кошенок и Криштопа заключили дополнительное соглашение, согласно которому срок оплаты был продлен более чем на год.

Однако и по настоящее время средства от ИП глава КФХ Криштопа С. В. так и не были переведены. При этом В. В. Кошенок, зная, что в отношении ЗАО «Маяк» введена процедура банкротства с 29 сентября 2015 года, утаил факт заключения данного договора купли-продажи. Тем самым АО «Маяк» было лишено возможности предпринять попытки по получению денежных средств от должника, что могло бы способствовать оздоровлению финансового состояния сельхозпредприятия и погашению дебиторской задолженности.

Напомним, что и уголовное дело против Федора Стрельцова возбуждено также по факту мнимых сделок, совершенных с целью завладения имуществом ростовской фирмы ООО «Агрохим-Авиа». Они представляют собой многоступенчатую схему перехода права собственности на поставляемую продукцию на сумму около 36 миллионов рублей от «Агрохим-Авиа» к фирме «Агрокомплекс Кущевский» через две посреднические компании.

Можно предположить, что в разработке у следствия находится уже порядка десяти эпизодов и все они по цепочке, и это более чем вероятно, приводят к владельцу ООО «Агрокомплекс Кущевский» Федору Стрельцову. Во всех известных следователям случаях ООО «Агрокомплекс Кущевский» выступало конечным бенефициаром сделок. Станет ли следствие ставить вопрос об объединении всех уголовных дел в одно производство, будет известно, вероятно, уже скоро. Если будет, то может всплыть и 210-я статья УК РФ — «Организация преступного сообщества», наказание по которой до двадцати лет лишения свободы.

При этом люди, пострадавшие от действий Цапков и их приспешников, надеются, что будут расследоваться и их дела — 2010 годов. Одним из таких потерпевших является бывший кущевский предприниматель Николай Гордик. Члены банды Цапков, как сказано в заявлении потерпевшего в правоохранительные органы, забрали у него бизнес: заставили переписать имущество на одного из них. По имеющимся у нашей газеты сведениям, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский потребовал привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Возможно, и тут имя Стрельцова снова всплывет.

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