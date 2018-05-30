Владимир Евланов провел прием граждан Краснодарском местном отделении «Единой России»

Прием прошел 29 мая в рамках региональной недели. Со своими проблемами к депутату Госдумы обратились 30 человек.

На прием пришла многодетная мать Татьяна Белая. В семье 6 детей, двое из них – инвалиды-колясочники. Женщина обратилась к парламентарию с просьбой оказать помощь в приобретении электрической коляски для одной из дочерей.

– Мы переехали в Краснодар недавно из Гулькевичского района, столкнулись с обманом при покупке жилья, сейчас живем на съемной квартире. Получить коляску с электроприводом для старшей дочери нам в свое время помогли, она теперь может свободно перемещаться без посторонней помощи. Это для нас большое подспорье. Сейчас такая же очень нужна второй дочери, – сказала Татьяна Белая.

Депутат обещал оказать содействие в решении этого вопроса.

– Как депутат Госдумы, я направлю письменное ходатайство в благотворительные фонды, где вам смогут помочь приобрести такое средство реабилитации. Также вместе с моими помощниками проработаем возможность помочь вашей семье с устройством детей в школу и детский сад в микрорайоне, который территориально к вам близок, – сказал Владимир Евланов.

Большинство вопросов на приеме касались проблем с долгостроями. Многие жители пришли к депутату, который курирует рабочую группу «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков на Кубани, для разъяснения юридических вопросов.

На месте подробные консультации давали юристы рабочей группы «ЕР» по защите прав обманутых дольщиков и «Муниципального юридического бюро».

Все вопросы, которые требуют дополнительного времени для решения, Владимир Евланов взял под личный контроль.