Премьера фильма об Аршалуйс Ханжиян прошла накануне с аншлагом

Увидеть фильм о «несущей свет» на экране ТО «Перекресток» пришли сотни жителей и гостей Горячего Ключа.

Сорокаминутная документально-игровая история хранительницы Поднавислы, «солдатской невесты» Аршалуйс Ханжиян никого не оставила равнодушным. От первой до последней минуты зрители всех возрастов следили, как разворачивалась судьба героической женщины, чья жизнь – Подвиг.

Лучшая оценка работы съемочной группы – это реакция зала. Когда режиссер со своей командой по завершении показа поднялись на сцену, зрители встретили их стоя и громкими аплодисментами. Кинокомпания документально-игрового кино «HAYK» заслужила эту высокую оценку и благодарность, как и все, кто оказывал помощь и поддержку в производстве картины, сделав «Аршалуйс» по-настоящему «народным фильмом». С удачным дебютом «HAYK» на своей странице в Фейсбук поздравил глава Горячего Ключа:

- От души желаю кинокомпании успехов. Подвиг Аршалуйс Кеворковны Ханжиян длиною в жизнь заслуживает широкой огласки и вечной памяти! – отметил Иван Федоровский.

Свой успех компания будет развивать и дальше, расширяя аудиторию. Показ фильма планируется провести еще в 40 городах, а затем – выйти на федеральный уровень.