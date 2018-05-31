С дружественным визитом в Горячем Ключе побывал Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в РФ Петер Припутен

Совместно с делегацией гость посетил место бывшего захоронения словацких воинов в станице Кутаисской. В 2017-м останки солдат были перезахоронены и ныне покоятся на мемориальном кладбище иностранных воинов в хут. Зазулин Апшеронского района.

В ходе визита Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики также пообщался с членами местного поискового отряда, которые передали ему 2 посмертных медальона и другие предметы словацких солдат, найденные в районе хребта Котх в 2017 году. Петер Припутен поблагодарил поисковиков за помощь в деле сохранения памяти о прошлом.

Отметим, это уже не первый его визит на Кубань. В феврале этого года Петер Припутен встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и обсудил вопросы сотрудничества, а также возможность создания на территории края представительства республики.