Речь Макрона на ПМЭФ стала посланием дружбы к России

«Речь Макрона на ПМЭФ была прекрасным посланием дружбы к России, — сказал Кудрин. — Можно надеяться, что это сыграет свою роль в нашем сближении с Францией и Европой».

Россия, продолжил глава Счетной палаты, «является открытой страной». «Она уже работает со многими французскими предприятиями». Вместе с тем Кудрин подчеркнул необходимость конкретных инициатив с французской стороны, чтобы «наполнить содержанием обещания об улучшении отношений».

Председатель Счетной палаты отметил, что ожидал «объявления, касающегося западных санкций против Москвы, например, обещания не вводить новые санкции или начать сокращение уже существующих». «Это было бы сильным сигналом для усиления доверия», — сказал Кудрин.