Иностранные инвесторы начали выходить из российского государственного долга

«После того как в апреле нерезиденты выходили из ОФЗ из-за санкций, нерезиденты продолжали в мае продавать ОФЗ тоже, на фоне общей тенденции выхода из активов развивающихся рынков», — сказала она. По ее словам, доля нерезидентов в ОФЗ с 1 апреля упала с 34,5 процента до 31 процента.

Юдаева добавила, что после того, как иностранные инвесторы начали продавать ОФЗ, Банк России не докупал их в свой портфель.

По данным регулятора, пик продаж ОФЗ иностранными инвесторами пришелся на 9 и 10 апреля — тогда вложения нерезидентов в российский госдолг сократились на 24,4 миллиарда рублей и 27,9 миллиарда рублей соответственно.

В Банке России отметили, что такие значения являются абсолютным рекордом.

США 6 апреля 2018 года ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Под них, в частности, попали Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. Новые ограничения в апреле привели к обрушению российского фондового рынка и курса рубля. Однако падение национальной валюты затем прервалось на фоне роста цен на нефть Brent. Ее стоимость продолжила расти и в середине мая впервые с 25 ноября 2014 года преодолела отметку в 80 долларов.