Глава Кубани рассказал о механизме взимания курортного сбора

"Чтобы минимизировать риски, разработан ряд нормативных и правовых актов. Это документы, регулирующие порядки ведения реестра операторов курортного сбора, предоставления ими отчетности, регламенты взаимодействия муниципалитетов с участниками эксперимента. То есть механизм реализации эксперимента уже проработан", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что средства сбора будут аккумулироваться в Фонд развития курортной инфраструктуры. Контроль за их расходованием на курортах будет вести специальный общественный совет, в состав которого войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты.

"Кроме того, каждый гость курортов Краснодарского края, любой житель Кубани, сможет проконтролировать, куда пойдут средства от курортного сбора. Информация о расходовании этих средств будет опубликована на сайте министерства курортов края. Как я уже неоднократно говорил, основная задача курортного сбора - быть максимально прозрачным и в дальнейшем идти на благоустройство территорий", - отметил глава региона.