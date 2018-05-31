29-й Открытый фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня

В Сочи готовятся к фестивалю «Кинотавр», открытие которого состоится 2 июня, а на следующий день в Зимнем театре начинается первый конкурсный день смотра кинолент.

На Театральной площади города уже все готово к торжественной церемонии открытия мероприятия. Там практически установлены желтые сидения и экран для любимого многими жителями и гостями города проекта «Кино на площади».

В главном конкурсе участвуют 12 фильмов. В конкурсе дебютов заявлено восемь кинолент, 29 фильмов представлено в конкурсе короткометражек.

Фестиваль откроет проект Кирилла Серебренникова «Лето». А на закрытии, которое состоится 10 июня, покажут документальное кино Веры Кричевской и Ксении Собчак под названием «Дело Собчака». В программе запланирован также показ последнего фильма Веры Глаголевой «Не чужие».

Новинки кино можно будет смотреть в течение восьми дней, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.