Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов провел в Сочи межведомственное совещание в рамках подготовки к ЧМ-2018

В филиале по Центральному району г. Сочи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Краснодарскому краю состоялось межведомственное совещание по вопросам взаимодействия правоохранительных служб в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу -2018.

В работе совещания приняли участие: начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, заместитель начальника отдела организации федерального розыска лиц и идентификационной работы УОО РД ГУУР МВД РФ Максим Черныш, начальник УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю Юрий Александров, заместитель начальника полиции по (ОР) УВД г. Сочи Сергей Полуяров, начальники дислоцированных в г.Сочи филиалов УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю.

Участники совещания обсудили комплекс вопросов и актуальных тем, касающихся осуществления совместных профилактических мероприятий в связи проведением на территории г. Сочи чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Начальник краевого УФСИН Виктор Пестов назвал направления сотрудничества уголовно-исполнительных инспекций с подразделениями органов внутренних дел, требующие наиболее пристального внимания. При этом было отмечено, что между УФСИН и органами полиции налажено тесное взаимодействие, в том числе ведется непрерывный информационный обмен.

Представитель МВД России Максим Черныш проинформировал собравшихся о ходе совместных профилактических мероприятий с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также лицами, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Начальник УИИ Юрий Александров доложил о предварительных результатах работы подчиненных сотрудников в рамках подготовки к ЧМ-2018 и готовности к выполнению задач по недопущению совершения повторных преступлений и административных правонарушений со стороны лиц, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, были рассмотрены вопросы организации совместных рейдов по проверке подучетных лиц по месту жительства. Было сказано и о том, что системы электронного мониторинга будут применены в отношении всех осужденных к ограничению свободы и лиц, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с целью усиления контроля и надзора за соблюдением ими установленных судом ограничений и запретов.

По итогам совещания его участники уточнили и дополнили план совместных мероприятий на период проведения чемпионата мира по футболу-2018.