В ОНФ обеспокоены затяжкой с исполнением поручения губернатора по корректировке границ исторического поселения Краснодара

Общественное обсуждение исполнения поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в части законодательного утверждения новых границ исторического поселения города Краснодара, которое позволит навести порядок в сфере охраны памятников архитектуры кубанской столицы, состоялось в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Обсуждение было инициировано членом Центрального штаба ОНФ, депутатом Госдумы РФ Натальей Костенко в связи с ростом обеспокоенности городской общественности происходящей затяжкой по выполнению намеченных мероприятий.

Предваряя обсуждение, Костенко отметила, что уже два года ОНФ системно следит за состоянием исторических памятников Краснодара и тем, как осуществляется их охрана.

«Нам удалось донести озабоченность горожан до губернатора Вениамина Кондратьева, мэра Краснодара Евгения Первышова, Управления по госохране памятников истории и культуры и прокуратуры Краснодарского края. Везде мы встретили поддержку. Что естественно, ведь по оценкам экспертов народного фронта, которые проинвентаризировали состояние всех 258 памятников архитектуры города, Краснодар уже подошел к черте, когда может потерять статус исторического поселения, присвоенного ему в 90-х. Дело в том, что по большинству из 14 критериев Краснодар уже не подходит под это определение. И каждый день затягивается уточнение новых границ поселения, а ведь это позволит установить зоны охраны объектов, выдать всем собственникам охранные обязательства и эффективно следить за их исполнением. Затягивание этого процесса может обернуться новыми потерями для исторического наследия кубанской столицы», - подчеркнула Костенко.

Эксперты в сфере архитектуры, истории и культуры из Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева Виталий Бондарь и Оксана Маркова, главный инженер проекта по уточнению границ исторического поселения Краснодара Татьяна Воронина, а также Председатель правления Черноморской организации Союза архитекторов России Василий Горбунов на встрече в ОНФ подтвердили опасное положение в котором находится историческое наследие Краснодара.

По итогам оценки состояния зданий в установленных сегодня границах территории исторического поселения ими обнаружено лишь 3 квартала, где доля памятников и зданий, обладающих признаками исторически ценных - 45% (а должна быть 55%). Это означает, что существующие границы исторического поселения нужно сокращать как минимум в четыре раза, так как за годы хаотичной застройки, происходящей последние 10 лет, часть наследия уже безвозвратно потеряна.

В результате проведенной экспертами «инвентаризации» 360 кварталов, фигурирующих в краевом законе 2002 года, более 100 кварталов оказались полностью разрушены новой застройкой, еще порядка 160 кварталов сохранили лишь отдельные исторические элементы, и только 94 квартала в границах исторического поселения имеют исторические постройки и панорамы, сохранившиеся в первоначальном виде – без существенных перепланировок и «осовременивания».

Кандидат исторических наук, эксперт РАН Виталий Бондарь, участвовавший в общественных слушаниях, отметил, что, несмотря на определенные в 2002 году границы исторического поселения города Краснодара, все эти годы на данной территории велось активное строительство жилых домов и офисных зданий, которые явно диссонировали с историческими зданиями, буквально «затирали» их. Один из ярких примеров – ЖК «Центральный», возведенный в охранной зоне нескольких памятников архитектуры. По сути получается, что все здания, возведенные в центре Краснодара с начала 2000-х годов, можно перевести в разряд незаконных построек.

Как ни странно, постройки послевоенного периода (50-60-е годы ХХ в.) такого свойства не имеют, они учитывают исторический контекст (конец XIX – начало ХХ вв.), дополняя старинный облик, и создают некую «многослойность» застройки, которую, по мнению специалистов, сегодня тоже надо оберегать. В связи с этим эксперты, архитекторы и историки предложили повысить планку исторически ценной застройки Краснодара с 1930-х до 1970-х годов. Включить в зону исторического поселения всю улицу Красную (сейчас до улицы Северной), а также признать исторически ценными для города ряд зданий, которые позволят сохранить панорамные виды старого Краснодара.

По словам Бондаря, на сегодняшний день крайне необходимо утвердить новые границы исторического поселения Краснодара, чтобы иметь возможность внести изменения в краевое законодательство и генеральный план города и на их основе утвердить новые правила застройки. Это не значит, что строительство в границах исторического поселения будет категорически запрещено (точечная застройка будет продолжаться), но новые здания должны соответствовать облику старого города, не диссонировать с ним, а органично в него вписываться. Приходя к архитекторам за разрешением на строительство, каждый застройщик должен понимать, что получит жесткие регламенты и будет обязан неукоснительно им следовать, чтобы не потерять возможность работать дальше.

По словам экспертов, параллельно необходимо разработать долгосрочный план по нивелированию ущерба, нанесенного историческому центру Краснодара современной хаотичной застройкой.

Необходимо разработать для собственников памятников архитектуры рекомендации по размещению вывесок и рекламы на фасадах, которые, как и современные застройки, серьезно уродуют внешний облик исторического центра.

Однако, активисты и эксперты ОНФ обеспокоены, что работа по приведению в порядок исторического центра тормозится по непонятным причинам. Проект с новыми границами планировалось передать на утверждение в ЗСК еще в феврале-марте, но, несмотря на огромную работу, проделанную историками, архитекторами и активистами ОНФ по оценке состояния исторического наследия, подготовленные ими обоснованиями и предложения, дело до сих пор не сдвинулось с места.

Завершая обсуждение, Наталья Костенко сказала: «Сегодня лучшие эксперты Краснодара высказали обеспокоенность происходящей затяжкой и представили свое видение того, как должно выглядеть и развиваться историческое поселение – с точки зрения архитекторов, историков, людей, которые занимаются городским планированием. Те выводы и предложения, которые они нам представили, будут направлены нами губернатору Вениамину Кондратьеву, который держит на личном контроле судьбу исторической части столицы Кубани, главе города Евгению Первышову, который нам активно помогает в этом вопросе. А также - в прокуратуру и Управление госохраны памятников культурного наследия. Конечно, мы озабочены тем, что исполнение поручения губернатора по корректировке границ исторического поселения Краснодара по непонятным причинам тормозится, ведь новый проект на самом деле уже существует. И наши эксперты участвовали в его подготовке. Теперь с этим документом должны начать работать как можно скорее специалисты и законодатели. Наш Краснодар совершенно уникален, и мы обязаны эту уникальность сохранить, пока не стало поздно. Каждый день на счету».