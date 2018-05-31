Пограничники все чаще не пропускают через российско-абхазскую границу несовершеннолетних граждан

С наступлением летних каникул количество детей, у которых отсутствуют документы, санкционирующие их выезд за рубеж, в ближайшее время может возрасти на 30%. Чтобы запланированный летний отдых оставил у детей только положительные эмоции, а не обернулся разочарованием, напоминаем порядок их следования через государственную границу.

Так, для самостоятельного выезда несовершеннолетнего гражданина за рубеж родители (опекуны, попечители) должны оформить у нотариуса соответствующее согласие. В данном случае, при пересечении государственной границы ребенок должен предъявить на паспортный контроль паспорт (загранпаспорт) и оригинал согласия.

Если ребенок следует за границу с одним из законных представителей, согласие от второго не требуется, если от него не поступило заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего.

Если же родители отправляют ребенка в составе организованной группы, то в нотариальном согласии, кроме сроков выезда и государства, в которое направляется несовершеннолетний, должны быть внесены сведения на сопровождающее лицо.

Граждане, выезжающие за рубеж должны предъявлять на паспортный контроль оригиналы действительных документов, дающих право на пересечение государственной границы. Оформление в пограничном отношении по их светокопиям (ксерокопиям) не осуществляется.