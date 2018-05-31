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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Армавире

Четверг, 31 мая 2018 12:41
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Во вторник, 5 июня 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в городе Армавире по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по городу Армавиру (г. Армавир, ул. Энгельса, 117).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по городу Армавиру по телефону 8 (861-37)-3-86-47.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

 СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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