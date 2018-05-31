«Типичных» алиментщиков быть не должно!

В преддверии отмечаемого ежегодно 1 июня Международного дня защиты детей судебные приставы Краснодарского края составили портрет типичного неплательщика алиментов. Взыскание алиментов – одно из наиболее социально значимых направлений работы судебных приставов, которому всегда уделяется большое внимание. Исполнительные производства данной категории находятся на личном контроле руководства Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Потому и отношение к должникам особое.

Как оказалось, типичным неплательщиком алиментов в Краснодарском крае является мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Таких должников – порядка 15 тысяч – более половины из общего количества безответственных родителей. Вторая по численности категория – мужчины в возрасте от 42 до 54 лет (порядка 6 тысяч человек). На третьем месте мужчины в возрасте от 18 до 30 лет – (около 3тысяч человек).

Таким же образом разместились места в этой не слишком почетной тройке среди женщин. Наибольшее количество безответственных матерей – женщины от 30 до 42 лет (около 2 тысяч человек). Уже из этой цифры видно, насколько реже должниками по данному виду исполнительных производств выступают представительницы слабого пола.

При всём том, нельзя четко выявить социальный статус неплательщиков. Примерно у половины из них нет постоянного дохода. У оставшихся – взыскание обращено на заработную плату (13 723 человека) и пенсию (1 521 человек). Собственно говоря, на настоящий момент это самый действенный способ взыскания алиментов.

Среди других эффективных мер воздействия на неплательщиков можно отметить ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации, ограничение в специальном праве управления транспортными средствами, арест имущества и привлечение к административной и уголовной ответственности.

18 114 неплательщиков алиментов не смогут выехать за границу. В отношении 18 196 должников вынесено постановление об ограничении на пользование специальным правом.

1430 безответственных родителей с начала года привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ, 680 – к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ.

Работа по взысканию алиментов продолжается вне зависимости от того, насколько должник «типичен». Еще в 1877 году классик русской литературы написал: каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Эта фраза в полной мере применима к алиментным драмам. В каждом конкретном случае судебный пристав оказывается перед непростым выбором: как именно построить взаимодействие с должником, чтобы дети получили положенные им по закону средства. И от верности принятых решений зависит счастье маленьких граждан Российской Федерации.