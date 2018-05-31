Пляжное кафе вне закона

В курортном микрорайоне Дагомыс Лазаревского района г. Сочи под снос пошел очередной самострой.

«Объектом преткновения» стало нежилое здание, площадью 446 квадратных метров, на улице Балтийской, в непосредственной близости от пляжной зоны. Владелец строения - 50-летний местный житель, уроженец Узбекистана – произвел реконструкцию помещения с целью использования его в качестве кафе. Вот только к юридической стороне вопроса гражданин подошел без должного внимания. В дальнейшем это стало причиной очень серьезных проблем для него.

Из-за отсутствия необходимой документации дело дошло до суда. В результате разбирательств Лазаревский районный суд г.Сочи обязал гражданина осуществить за свой счет снос постройки. Добровольно исполнять решение суда владелец самостроя не пожелал, и исполнительный документ был направлен в службу судебных приставов.

Судебный пристав Лазаревского районного отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю вручил гражданину постановление о возбуждении исполнительного производства, со сроком добровольного исполнения. Как нередко бывает в подобных случаях, данный срок был проигнорирован.

С целью воздействия на должника судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также несколько постановлений о привлечении владельца самостроя к административной ответственности. Штрафы и исполнительский сбор были взысканы в полном объёме, но пляжное кафе продолжало стоять, в ожидании наплыва посетителей.

Судебному приставу часто приходится становиться перед выбором: какой путь выполнения поставленной задачи наиболее эффективный. От его действий напрямую зависит скорость и качество исполнения судебных решений. В данном конкретном случае работник Службы выбрал не самый стандартный, но весьма результативный путь.

К сносу самостроя привлекли третью сторону, по инициативе которой в суд направлено заявление об изменении способа исполнения решения суда. Следует отметить, что ранее, в феврале 2018 года, данная организация уже осуществляла снос самовольно возведенных объектов, принадлежащих этому же должнику.

К настоящему моменту все работы по сносу самостроя на набережной Дагомыса завершены. В дальнейшем, расходы на снос, включая вывоз строительного мусора, будут взысканы с владельца незаконного кафе.