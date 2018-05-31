ОНФ инициирует создание «зеленого щита» в Армавире

Региональная рабочая группа ОНФ «Социальная справедливость» направила ходатайство в Общественную палату Краснодарского края по факту создания «зеленого щита» в Армавире. Введу того, что весной этого года в данному МО была выявлена масштабная вырубка леса.

В июле 2017 года Владимир Путин подписал изменения в федеральное природоохранное законодательство, согласно которому вокруг городов должны быть созданы лесопарковые зеленые пояса. Введение отдельных участков в «зелены щит» защитит их от незаконного строительства и сдачи в аренду. Напомним, ранее региональная рабочая группа инициировала создание «зеленого щита» в Краснодаре, где удалось защищать от застройки 44 гектара.

На этот раз объектом внимания активистов регионального отделения ОНФ стали «зеленые легкие» города Армавира. Общественники обратились за поддержкой к местной администрации. Глава города Андрей Харченко подчеркнул, что это важная и нужная инициатива ОНФ, и муниципалитет примет участие в данном проекте, тем более, что в Армавире многое делается и уже сделано для сохранения «зеленого щита» города.

В Армавире состоялось выездное заседание региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», в которой приняли участие местные активисты ОНФ, глава Армавира Андрей Харченко, представители городской администрации и руководители профильных ведомств.

«К счастью, сегодня очень четко прослеживается тенденция сохранения окружающей среды - активно ведется работа по вопросу ликвидации ТБО, борьба с «черными лесорубами». В последние несколько лет мы уделяем особое внимание этому вопросу в Армавире: в зеленых зонах запрещено всякое строительств без специального Решения местных депутатов, ежегодно появляются новые благоустроенные парки и скверы, ведется постоянный мониторинг состояния атмосферы. Общая площадь зеленых зон нашего муниципального образования составляет более 190 гектаров. В настоящий момент в Армавире завершена работа по постановке на кадастровый учет парков и скверов. А инициатива ОНФ «Зеленый щит» только поможет нам в деле сохранения окружающей среды» - подчеркнул в ходе заседания глава города Армавира Андрей Харченко.

В рамках работы группы было предложено около 20 зеленых участков в городе для защиты, однако 5 из них уже были защищены особым назначением, соответственно, в зону риска попасть не смогут. Особое внимание актив города Армавира уделил территориям вдоль русла реки, где согласно кадастровой карты, участки вообще не определены видом деятельности.

«Благодаря активной позиции общественников ОНФ и содействию главы города родилась инициатива о создании «зеленого щита» в Армавире, общей площадью 1257 гектар, 15 зон. Часть из них сегодня имеет вид назначения «для общего пользования», «для насаждения полезащитных и древесно-кустарниковых насаждений», а назначение большей части не определено, именно эти территории и могут попасть под вырубку или застройку. «Зеленый щит» позволит наложить вето на использование данных территорий в иных целях, кроме зелёных зон, - прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Перечень предложений направлен в Общественную палату Краснодарского края для проведения общественных слушаний».