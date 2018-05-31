Роль муниципалитетов в развитии малого и среднего бизнеса должна быть усилена Правительством

Об этом заявила депутат Государственной Думы от Краснодарского края Наталья Костенко, выступая на первом муниципальном деловом форуме в Новокубанске.

Форум, прошедший 30 мая под девизом «Синергия бизнеса и власти в интересах развития местной экономики» собрал 300 бизнесменов Новокубанского и соседних муниципальных районов, входящих в восточную экономическую зону, ведущих экспертов-экономистов Кубани, а также представителей законодательной и исполнительной ветвей власти.

Ключевой темой обсуждения стали текущие проблемы развития бизнеса в Предгорье Кубани, а также задачи до 2024 г. поставленные в этой области Президентом РФ Владимиром Путиным в последнем Послании и Майском указе.

«Сегодняшний форум, а также встреча по проблеме реализации Майского указа в части развития малого и среднего бизнеса, которую я провела в Москве с участием представителей федеральной исполнительной власти показали, что проблемы предпринимателей с годами кардинально не меняются. Главными проблемами, тормозящими развитие экономики в этом сегменте являются низкий уровень доверия между предпринимательским сообществом и органами власти. Это мешает нам двигаться вперёд. В этом смысле такие площадки, как Форум Новокубанского района, могли бы способствовать преодолению этого недоверия, стимулировать укрепление взаимопонимания и взаимозаинтересованности МСУ и МСБ, помогать достигать синергии в развитии территорий Кубани. Не должно быть такого что развитие бизнеса само по себе, а развитие территорий само по себе. Экономический прорыв, о котором говорит Президент, должен совершить малый и средний бизнес. Потому что он заинтересован в развитии территорий. А мы должны ему помочь. Поэтому синергия — это то, что нам как никогда необходимо. Приятно, что именно муниципалитеты первыми почувствовали этот тренд. Безусловно, опыт Новокубанского района должен тиражироваться и развиваться. На подобных площадках должно происходить информирование местного бизнеса о действиях власти, обсуждение стратегических целей в отраслевых направлениях развития страны — Президента, Правительства, Администрации региона. А также получение обратной связи по проблемам,

требующим решения на разных уровнях власти. Вот в феврале я побывала на Армавирской биофабрике, где коллектив обозначил проблему обязательства проведения закупок по 44-ФЗ, что снижало конкурентоспособность предприятия. На сегодняшний день проблема решена — закон принят в окончательном чтении о переводе госпредприятий, не получающих средств из бюджета на более гибкий 223-ФЗ». Депутат также особо отметила, что для эффективного решения задачи Майского указа об удвоении к 2024 г. вклада малых и средних предприятий в ВВП страны, а также увеличении их числа до 25 млн. необходимо активнее привлекать к этой работе муниципалитеты. Она привела в пример опыт Японии, где поддержка малых предприятий является одним из главных приоритетов страны, а каждому уровню власти определена своя роль в этой работе. Муниципалитеты являются главными организаторами начинающих предпринимателей — в центрах своих компетенций они помогают им оформить все необходимые документы для старта, получить меры господдержки, банковские кредиты и написать бизнес-планы, на региональном уровне оказывается помощь руководящему менеджменту уже работающих кампаний в их дальнейшем профессиональном и коммерческом росте, на федеральном уровне проходит работа с экспортоориентированными предприятиями и организована деятельность научно-исследовательских институтов для создания новых инновационных бизнесов и продуктов для сектора МСБ.

«На сегодняшний момент потенциал муниципалитетов недооценен Правительством в сфере развития малого и среднего бизнеса. Роль муниципалитетов в развитии малого и среднего бизнеса должна быть пересмотрена. Тем более, что муниципалитеты хотят этим заниматься. Нет соответствующей инфраструктуры, которая позволила бы проводить квалифицированную работу с бизнесом на местах. Нужно ехать в лучшем случае в региональный центр. Эту проблему я уже озвучила на встрече представителей МСБ и представителей федеральных ведомств. Будем добиваться, чтобы это направление попало как один из важных элементов решения задач Майского указа Президента в Национальный проект, который предполагается утвердить в октябре», - резюмировала Костенко.