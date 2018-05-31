Врозь мусор брось: необычный субботник прошел в городе Ростов-на-Дону

Этой весной в Ботаническом саду Южного Федерального университета состоялся экологический праздник. Ботанический Сад благоустрили студенты ЮФУ - более 1000 гостей приняли участие в эко-флешмобе, сделали сэлфи в фотозоне и приняли участие в экологических конкурсах. Праздник благоустройства прошел при поддержке «Зеленых команд» Coca-Cola HВС Россия.

В 2018 году традиционные городские субботники в России проходят в новом формате. В Ростов-на-Дону и еще 11 городах России, где стартуют «Зеленые команды» Coca-Cola HBC Россия, собранные отходы отправляются на переработку.Такой подход принят в соответствии с новой экологической стратегией компании - к 2025 году система Coca-Cola планирует полностью перейти на перерабатываемую упаковку, а к 2030 году - собирать и передавать на переработку весь объем упаковки, выпущенной компанией на рынок.

«Сегодняшнее мероприятие – хороший пример формирования собственной комфортной городской среды вместе с жителями города. Приятно видеть, что горожане не только бережно и ответственно относятся к чистоте и порядку у себя во дворе, но еще и заботятся о будущем, организовав раздельный сбор отходов для дальнейшей переработки»,- отмечает Ольга Капралова, старший научный сотрудник Ботанического Сада Южного Федерального Университета

За 15 лет реализации программы «Зеленые команды» в благоустройстве городских территорий по всей стране приняли участие более 60 тысяч человек. Каждый год количество волонтеров, небезразличных к окружающей среде, постоянно растет. За эти годы на эко-субботниках «Зеленые команды» собрано более 1800 тонн мусора.

«Мы гордимся тем, что каждый второй сотрудник компании Coca-Cola HBC Россия – волонтер. Подобные совместные акции – не только вклад в благоустройство города, но и прекрасный повод хорошо провести время с семьей и коллегами,» - отмечает Елена Цыкало, Руководитель направления коммуникаций Coca-Cola HBC Россия в Центральном и Южном регионах.