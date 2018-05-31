В Абинском районе назначен новый прокурор

Приказом Генерального прокурора РФ прокурором Абинского района назначен советник юстиции Косолапов Игорь Валерьевич. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

С октября 2009 года он занимал должность заместителя прокурора г. Геленджика.

Игорь Валерьевич является выпускником Кубанского государственного аграрного университета.

В органах прокуратуры Краснодарского края работает с июля 2005 года.

Начинал карьеру в Кущевском районе, где работал следователем. Затем перешел в Ленинградский межрайонный следственный отдел при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю.

Был помощником прокурора г. Новороссийска и т. д.