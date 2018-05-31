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В Абинском районе начальник управления культуры администрации подозревается в превышении должностных полномочий

Четверг, 31 мая 2018 18:10
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Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления культуры администрации МО Абинский район, подозреваемой в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2017 года женщина заключила с генеральным директором одной из организаций 11 договоров, предметом которых является поставка одного комплекта услуг. Данные обстоятельства свидетельствуют об искусственном разделении единого заказа на группу однородных с целью ухода от проведения торгов и ограничению конкуренции. Действия подозреваемой привели к необоснованному расходованию денежных средств администрации МО Абинский район в сумме 280 тысяч рублей. Данный факт был выявлен сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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