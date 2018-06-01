В Пашковском жилом районе Краснодара продолжится строительство центральной канализации

Земельные споры, ремонт жилья, пенсионное обеспечение, проблемы многодетной семьи, – эти и другие темы жители краевой столицы обсудили на приеме граждан, который Владимир Евланов провел 30 мая в региональном отделении партии «Единая Россия».

Тематика обращений на приемах разная – от консультаций по изменениям в законодательстве до ситуации в конкретной семье. В каждом случае депутат старается помочь.

Житель Пашковского микрорайона Сергей Трубников рассказал, что уже несколько лет люди ждут начала строительства фекальной канализации, но решение проблемы затянулось.

– Ваш вопрос находится на моем личном контроле. Мы плотно по нему работаем совместно с городской и краевой администрациями. Проектно-сметная документация готова. У нас достигнута договоренность с министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Александром Волошиным. Могу сказать, что средства на проектирование и строительство канализации уже выделены, – сказал Владимир Евланов.

Всего на приеме граждан депутат принял 12 человек. По многим вопросам участвовавшие в общении с жителями специалисты дали подробные разъяснения на месте, по тем, что требуют длительного времени для решения – будут сделаны депутатские запросы в соответствующие ведомства.