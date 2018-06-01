Для краснодарских пенсионеров открылся досуговый центр

За неполный месяц работы центра, который создан при благотворительном фонде «Поколение», его посетили 123 человека. Об этом рассказала руководитель фонда Галина Головченко на заседании депутатского клуба партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», которое прошло 30 мая в рамках очередной региональной недели.

Перед началом встречи депутат Госдумы Владимир Евланов посетил новый досуговый центр фонда, где как раз в это время проходили занятия по компьютерной грамотности.

– Мы очень благодарны за то, что для нас, людей старшего поколения, организовали такой центр. Здесь мы получаем необходимые сегодня навыки работы с компьютером, учимся танцам, хоровому пению, посещаем кружки самодеятельности, и самое главное, – встречаемся и общаемся, – рассказала депутату Элеонора Воронова.

Кружки для пенсионеров работают ежедневно по будням. Помимо основных занятий участники центра могут посетить «душевные чаепития», на которых всех желающих консультирует психолог.

– За время работы фонда, который был создан всего несколько месяцев назад, к нам обратилось 70 человек. Помощь эта разная: кому-то требуются дорогостоящие лекарства или операция, другим – нужно оказать юридическую поддержку в решении жилищных споров. Стараемся помочь каждому, – рассказала Галина Головченко.

В заседании также приняли участие заместитель председателя Гордумы Краснодара Галина Ермакова, начальник управления по вопросам семьи и детства городской администрации Ирина Добровольская, начальник управления по социальным вопросам администрации Краснодара Александр Черепахин, депутаты городской Думы, руководители общественных организаций и благотворительных фондов.

– Я очень рад, что за такое короткое время работы вы достигли значимых результатов, появился такой досуговый центр. Вы делаете доброе, благое дело – помогаете пожилым людям, окружаете их заботой и вниманием. Наш депутатский

клуб был создан именно с этой целью – консолидировать вокруг себя общественные, некоммерческие организации, социально активных людей, чтобы помочь и поддержать тех, кто особенно в этом нуждается. Считаю, что нужно больше организовывать совместных мероприятий, в которых могли бы участвовать и люди старшего поколения, и семьи с детьми, и молодежь, – сказал Владимир Евланов.

Партийный проект «Крепкая семья» создан в 2006 году. Его главная цель – поддержка семей, помощь им в воспитании и обучении детей, а также семейная профилактика безнадзорности, социального сиротства и правонарушений среди подростков. Он реализуется в 72 субъектах Российской Федерации.