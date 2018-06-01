Владимир Евланов провел прием граждан в Динском районе

Традиционно в рамках региональной недели Владимир Евланов проводит встречи с жителями Краснодара и Динского района.

Динчане пришли на встречу к парламентарию за поддержкой в решении межевых споров, проблем, связанных с долгостроями, а также бытовых вопросов.

Нина Зорина пожаловалась депутату на бездействие службы судебных приставов. На руках у женщины решение суда о возврате средств на 12 тысяч рублей за кражу ювелирного изделия, но по какой-то причине это решение не исполняется.

- Учитывая обстоятельства вашего дела, судебное решение, я беру на себя обязательство, что вам это решение по этой сумме будет исполнено до следующего моего приезда. Решение суда должно выполняться неукоснительно, – сказал Владимир Евланов.

Руководитель клуба местного сахарного завода Юрий Иванов попросил помощи в приобретении инструментов для музыкального коллектива предприятия. Владимир Евланов ответил, что постарается оказать содействие.

Многие жители обратились к парламентарию по вопросам проблемных объектов, которые застыли на разных стадиях строительства. В частности, речь шла о долгострое на улице Бабушкина 295 в Краснодаре.

– Дом начали возводить еще в 2002 году. После «заморозки» строительства в 2005 году предпринимались несколько попыток завершить работы. С 2010 года сформировано ТСЖ. Многие люди там уже живут. Просим оказать помощь, чтобы дом сдали в эксплуатацию, – рассказал один из участников долевого строительства Вадим Комлач.

Владимир Евланов ответил, что ситуацией по этому долгострою владеет.

– Когда я был на посту главы города, мы помогали в подключении коммуникаций и благоустройстве таких домов. Эти вопросы администрация города решила. А вот работы по внутренней отделке – в компетенции товарищества собственников жилья, которое у вас есть. И они должны быть выполнены за счет средств ТСЖ, – сказал депутат.

Всего на прием обратились 8 человек. Каждый из них парламентарий взял под личный контроль.