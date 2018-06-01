В горах Сочи любители йоги займутся благотворительностью

С 28 июля по 4 августа на курорте «Роза Хутор» пройдет йога-фестиваль «Счастье». Ежегодное мероприятие объединяет людей всех возрастов, национальностей и религий, стремящихся к самопознанию, саморазвитию, желающих привнести любовь, гармонию и позитив в наш мир. В этот раз организаторы ожидают более 600 участников из России, СНГ и Индии. Для них готовят не только проживание на лучшем горном курорте страны «Роза Хутор» и регулярное вегетарианское питание, но обширную оздоровительно-развлекательную и культурную программу: семинары, мастер-классы, антистрессовые курсы, музыкально-танцевальные мероприятия, выступления звезд российской эстрады и многое другое.

- В течение восьми дней мы будем проводить мероприятия - ежедневные курсы по йоге и медитации на выбор для детей и взрослых, для новичков и продвинутых практиков. Принять участие в фестивале сможет каждый, в независимости от степени подготовки. Можно приехать самостоятельно, а можно с друзьями и с семьей. Для детей предусмотрены занимательные активности, которые их точно не оставят равнодушными. Это будет не только приятный, но и полезный отдых. Часть вырученных от продажи билетов средств будет направлена на благотворительность, - рассказывает представитель организаторов Руслан Мамедов.

Участники мероприятия поддержат проект «Я отдаю», который проводится при партнерстве благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности», нацеленного на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами фестиваля «Счастье» второй год является российский офис международной гуманитарной образовательной неправительственной организации «Искусство жизни». Партнером мероприятия выступает курорт «Роза Хутор».

Ирина СИЗОВА