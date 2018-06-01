В Мостовском районе задержаны шесть человек по подозрению в нападении на сотрудников полиции

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении шести мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, подозреваемых в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, сегодня около 00 часов 30 минут 30-летний водитель автомобиля марки «Опель Астра» не выполнил требования двух инспекторов ДПС об остановке, в связи с чем патрульный автомобиль организовал преследование указанной машины. Кроме того, был вызван дополнительный наряд ДПС в составе еще двух инспекторов, после чего автомобиль правонарушителя был блокирован по улице Горького в поселке Мостовском. В этот момент из двора домовладения, принадлежащего родственникам водителя иномарки и расположенного по указанной улице, вышло пять мужчин. Данная группа лиц вместе с правонарушителем напала на полицейских и стала наносить множественные удары по голове и телу. На место происшествия были направлены группы немедленного реагирования ОМВД России по Мостовскому району. В итоге действия злоумышленников были пресечены. В результате противоправных действий подозреваемых пятерым сотрудникам полиции были причинены повреждения в виде закрытых черепно-мозговых травм и сотрясений головного мозга.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, рассматривается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю