Пора поставить точку в деле

Краснодарский бизнесмен Владимир Маеров уже одиннадцать лет не может вернуть денежные средства, которые ему должен бывший деловой партнер Ковалев. Судебные тяжбы длятся с 2007 года. При этом Ковалев не только не платит задолженность в размере почти 60 миллионов рублей Владимиру Маерову и ООО «Торговый дом «МВБ», которое выступило в суде с самостоятельными требованиями, но и пишет заявления в правоохранительные органы в отношении Владимира Маерова и его супруги Ларисы. Мужчина утверждает в этих заявлениях, что его оппоненты якобы предоставили незаконные документы. Те самые, на основании которых суд принял решение о выплате Ковалевым долга Маерову.

Этот судебный акт Ковалев хоть и пытался, но не смог оспорить. Решение устояло и в Верховном Суде РФ! И Ковалеву пришлось идти обходными путями, в том числе инициировать возбуждение уголовных дел в отношении своих оппонентов. Но в настоящее время уже Маеров после долгого терпения подает заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении Ковалева.

Оснований нет

Совершенно необоснованно, считает Владимир Маеров, 21 марта 2018 года следственным отделом по Центральному округу города Краснодара было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оснований у правосудия подозревать супругов Маеровых в совершении этих преступлений нет никаких. Подлинность документов, о которых идет речь в постановлении, подтверждалась во время судебных рассмотрений неоднократно, в том числе свидетельскими показаниями. Тем не менее почему-то аргументы Ковалева находят «отклик» у краснодарских следователей, которые, принимая его доводы, в том числе затянули процесс следственных проверок в отношении Л. В. Маеровой.

Недавно у супругов Маеровых прошли обыски: следователи хотели найти документы, которые и так представлялись следствию в 2009 году в рамках расследования уголовного дела, инициированного тоже Ковалевым. Тогда «допрашивались многочисленные свидетели, подтверждавшие факт отгрузки товара Ковалеву А. М. Проверка проводилась отделом полиции по Центральному округу г. Краснодара. Этим документам давалась оценка не только следственными органами, но и Октябрьским районным судом г. Краснодара при вынесении приговора от 17.08.15», говорится в заявлении Маерова о возбуждении уголовного дела «по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу по ст. 303 УК РФ и мошеннических действий по ст. 159 УК РФ». Свое обращение предприниматель направил в том числе прокурору Краснодарского края и руководителю Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Наша газета уже писала о том, что несколько лет подряд по жалобам Ковалева следователи Следственного отдела по Центральному округу г. Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю проводили проверку за проверкой (а их было более десяти) сообщения о преступлении по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу В. Б. Маеровым. В своих жалобах в Прокуратуру Краснодарского края В. Б. Маеров и его супруга Л. В. Маерова отмечали, что, хотя на момент проведения проверок истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, они все равно осуществлялись. И за эти три года следствием были получены исчерпывающие данные о том, что ни Маеровым, ни его супругой не были совершены противоправные действия, в которых им обвиняют. Однако по надуманным жалобам Ковалева постановление об отказе в возбуждении уголовного дела более десяти раз отменялось, и следственные действия начинались заново. При этом указания руководства прокуратуры и следственных органов, содержащиеся в постановлениях об отмене, много времени не исполнялись при ведении дела.

О ложных сведениях

«В очередном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.03.2017 г. следователь Калашников С. А. внес сведения о том, что Маерова Л. В. призналась, что лично изготовила приказы №6 и №12 и другие документы, достоверно зная, что сведения, изложенные в них, не соответствуют действительности… Между тем следователь Калашников С. А. ни разу ни меня, ни мою супругу не допрашивал, мы его в глаза не видели...» — говорится в заявлении Маерова о возбуждении уголовного дела. А когда Маеровым и следователю удалось в первый раз пообщаться лично, а это произошло в суде, Калашников так и не ответил на вопрос, почему он внес в составленное им постановление сведения, не соответствующие действительности. Примечательно, что и после этого инцидента он так и не допросил Владимира и Ларису Маеровых.

Незаконное постановление было в дальнейшем отменено, но в период, пока оно было действительно, Ковалев подал заявление в Первомайский районный суд г. Краснодара об отмене решения от 21.03.2014 (данным решением были подтверждены обстоятельства, по которым с Ковалева в пользу Маерова и ООО «Торговый дом «МВБ» должны быть взысканы значительные суммы средств) по вновь открывшимся обстоятельствам (на основании незаконного постановления). Данное заявление было удовлетворено, и это позволило Ковалеву, получается, на сегодняшний момент уйти от оплаты товара на сумму почти 60 миллионов рублей!

Шестого ноября 2017 года следователем Калашниковым вынесено новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о фальсификации доказательств по гражданскому делу В. Б. Маеровым. В нем говорится наконец об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, в действиях Л. В. Маеровой и В. Б. Маерова.

Исполнительное производство потеряли?

Как считает Владимир Маеров, инициирование возбуждения против него нового уголовного дела — это еще одна попытка «создать условия безнаказанности хищения товара». После того, как несколько лет назад суд постановил взыскать с Ковалева деньги и было открыто исполнительное производство, денежные средства в пользу Маерова и ООО «Торговый дом «МВБ» так и не были взысканы. Лариса Маерова обращалась в Прокуратуру Краснодарского края по поводу незаконных действий судебного пристава, который не выполняет решение суда.

В ответе на ее обращение и. о. начальника Управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД Прокуратуры Краснодарского края сообщает, что данное исполнительное производство прекращено и «указанное исполнительное производство к проверке не предъявлено, в архиве отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара отсутствует. Отобрать объяснения у судебного пристава-исполнителя, вынесшего постановление о прекращении… не представляется возможным в связи с его увольнением со службы…». Что же это получается? Можно очень даже легко «потерять» документы по исполнительному производству — и, как говорится, взятки гладки? Кто-то же должен все-таки понести наказание за выявленные нарушения законодательства об исполнительном производстве…

Когда же все закончится?

История судебных тяжб Маеровых тянется уже одиннадцать лет! Сколько судебных заседаний за это время состоялось! Сколько нервов, здоровья и времени потрачено! Ведь когда-то же должен возобладать здравый смысл и закон! Насколько бы сложным и запутанным ни казалось это дело, подробности которого мы пересказываем в газете уже не один раз, правоохранителям, четко знающим и выполняющим закон, достаточно легко, нам кажется, разобраться в нем и положить конец долго тянущемуся беззаконию.

Незаконное постановление было в дальнейшем отменено, но в период, пока оно было действительно, Ковалев подал заявление в Первомайский районный суд г. Краснодара об отмене решения от 21.03.2014 (данным решением были подтверждены обстоятельства, по которым с Ковалева в пользу Маерова и ООО «Торговый дом «МВБ» должны быть взысканы значительные суммы средств) по вновь открывшимся обстоятельствам (на основании незаконного постановления). Данное заявление было удовлетворено, и это позволило Ковалеву, получается, на сегодняшний момент уйти от оплаты товара на сумму почти 60 миллионов рублей!