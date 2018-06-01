Состоялось первое заседание рабочей группы по изучению, сохранению и популяризации объектов культурного наследия города Краснодара

31 мая по инициативе члена Центрального штаба ОНФ, депутата Государственной Думы Натальи Костенко состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы при главе города Краснодара по изучению, сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города.

Напомним, идея создать такую рабочую группу была озвучена в январе на встрече мэра Краснодара Евгения Первышова с активом краснодарского краевого отделения Общероссийского народного фронта. На ней Наталья Костенко подняла проблему удручающего состояния части исторических зданий города. По итогам экспертной проверки активистами и экспертами ОНФ состояния всех 258 архитектурных памятников Краснодара выяснилось, что 26 памятников находятся в критическом состоянии. По ее задумке рабочая группа с участием ведущих экспертов, историков, архитекторов Кубани, представителей ответственных за сохранение культурного наследия муниципальных и региональных властей, а также правоохранительных органов должна разработать план спасения для каждого из них.

Открывая первое ее заседание, глава города Евгений Первышов отметил, что никого сегодня не надо убеждать в том, что работа по сохранению культурного наследия Краснодара — важная и нужная, поэтому необходимо выработать комплекс мер и взаимных действий, которые позволят преодолеть все барьеры на этом пути.

Наталья Костенко поблагодарила главу за активную поддержку и напомнила присутствующим, что данная инициатива нашла полное понимание у губернатора края Вениамина Кондратьева, и что ситуация находится на контроле Общероссийского народного фронта. «Но мы не жаждем наказания виновных, наша первостепенная задача - сделать все возможное, чтобы сохранить наше бесценное наследие, оказавшееся по ряду причин на грани гибели», - сказала она.

На первом заседании рабочей группы обсудили судьбу шести исторических зданий. Это «Женская учительская семинария» расположенная по адресу Красная, 166, «Дом купца М.М. Лихацкого» на Красной, 118, «Жилой дом архитектора А.П. Косякина» на улице Кондратенко, 13, «Женское городское училище» на Красной, 101, «Жилой дом с торговыми помещениями на первом этаже» по адресу Гоголя, 70/Красноармейская, 60 и «Дом жилой» на ул.

Гимназическая, 55/ Рашпилевская, 55. Все они по большому счету находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Но у одних есть надежда, а других собственники бросили умирать, как, к примеру, дом архитектора А.П. Косякина. Здание принадлежит некому обществу с ограниченной ответственностью, и эта «ограниченная ответственность» наглядно выражается в отношении к уникальному и красивейшему зданию старого Краснодара, которое разваливается на глазах. Собственник игнорирует охранные обязательства, не выполняет требования по реставрации дома. В прошлом году он пытался продать здание, не указав в договоре купли-продажи, что это памятник архитектуры, и только этот факт позволил управлению по госохране объектов культурного наследия аннулировать сделку через суд. Однако дальше Управление почему-то не пошло и не воспользовалось законным правом изъятия здания у нерадивого собственника.

Тем не менее, руководитель Управления Роман Семихатский признал, здесь тот случай, когда исторический памятник у собственника надо изымать. Но мешает правовая коллизия. Дело в том, что в федеральном законе по охране памятников истории и культуры определена возможность изъятия, однако сам механизм этого процесса не прописан. Выяснилось, что его можно прописать на региональном уровне, и Евгений Первышов выразил готовность обратиться с ходатайством к губернатору Кубани, чтобы инициировать обсуждение вопроса в ЗСК. Наталья Костенко в свою очередь попросила Романа Семихатского подготовить подробную справку по этой теме, чтобы иметь возможность обратиться с депутатским запросом в Министерство культуры РФ. Если в результате этой совместной работы нормативный акт по изъятию памятников культурного наследия у нерадивых собственников будет разработан и принят, то на реставрацию проблемных исторических зданий можно будет направлять средства из регионального бюджета или найти ответственного инвестора. Рабочая группа рекомендовала, тем не менее, уже сейчас Управлению инициировать иск об изъятии объекта у собственника.

К счастью есть другие собственники, которые готовы сделать все, что от них зависит, чтобы сохранить принадлежащие им исторические здания. В их число входит Кубанский технологический университет, на балансе которого (но в федеральной собственности) находится бывшая женская учительская семинария, которая сейчас в аварийном состоянии, выделена из учебного процесса и законсервирована. Представитель университета отметила, что вуз предпринимал усилия по реконструкции здания, но из-за ряда причин не смог ее осуществить. В настоящее время руководство университета инициирует вступление в федеральную адресную инвестиционную программу и просит

содействия. Наталья Костенко и Евгений Первышов пообещали подключиться к решению этого вопроса, обратившись к губернатору края об официальной поддержке проекта реконструкции перед Минобразования и науки РФ.

Позитивные новости были озвучены на рабочей группе и по судьбе дома купца Лихацкого – собственник нового гостиничного комплекса «Мариотт», который вплотную примыкает к памятнику архитектуры и во время строительства которого во многом был причинен ущерб памятнику, согласился в обмен на долгосрочную аренду провести его реконструкцию. Эксперт РАН Виталий Бондарь предложил при реконструкции проработать вопрос переориентации фасада здания на другую сторону ( так как застройщик закрыл доступ к нему зданием гостиницы). Это предложение было поддержано. Наталья Костенко предложила рабочей группе взять на контроль исполнение инвестором обязательств, а также особо оговорить в договоре, чтобы доступ к памятнику для горожан не был закрыт арендатором после реконструкции.

Есть надежда, что вскоре подобных инвесторов станет гораздо больше. По словам Романа Семихатского, уже разработан проект, позволяющий сдавать в долгосрочную аренду ветхие исторические здания за символическую цену – 1 рубль за квадратный метр. Но взамен арендатор обязан будет за собственные средства отреставрировать памятник старины, соблюдая все требования охранного законодательства. Запуск такой программы, которая уже действует в ряде регионов страны, был обсужден на встрече ОНФ с губернатором Краснодарского края в феврале.

Грубыми разрушениями фасада памятника на ул. Гимназическая, 55/ Рашпилевская, 55, допущенными ОАО «Кубаньэнергосбыт» (с16 августа 2017 г. - ТНС ЭНЕРГО Кубань), по поручению рабочей группы займется прокуратура, а Управление по госохране проведет дополнительное обследование состояние здания и выяснит, почему собственник в нарушение законодательства ограничил доступ к зданию и перекрыл проход по тротуару для горожан. Результаты этой работы, как и более подробно рассмотренная ситуация с «Женским городским училищем» на Красной, 101 и «Жилым домом с торговыми помещениями на первом этаже» по адресу Гоголя, 70/Красноармейская, 60, будут рассмотрены на следующем заседании рабочей группы в конце июня.

По завершении первого заседания рабочей группы по изучению, сохранению и популяризации объектов культурного наследия Наталья Костенко отметила: «Наша работа, начатая в прошлом году, перешла в практическое русло. Архитекторы, историки, общественники, власть объединились, чтобы решить

судьбу каждого из исторических зданий, находящихся в критическом состоянии. Как видим нерешаемых вопросов нет. Нужно лишь объединить усилия и идти намеченным путем. Уверена, что наши усилия принесут результат, который оценят не только наши современники, но и новые поколения краснодарцев».