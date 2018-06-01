Наталья Костенко: «Краевое законодательство должно учитывать все многообразие добровольческого движения Кубани»

Представители волонтерского движения Кубани на площадке Общероссийского народного фронта по инициативе члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Натальи Костенко обсудили реализацию в Краснодарском крае последних изменений в законодательство о «О добровольчестве (волонтерстве)».

Федеральный закон под таким названием был принят Государственной Думой по поручению Президента РФ Владимира Путина и вступил в силу с 1 мая 2018 года, объявленного Годом добровольчества. Необходимость в этом документе была вызвана с одной стороны динамичным развитием волонтерского движения в стране, а с другой - недостаточным нормативно-правовым регулированием этой деятельности.

Федеральный закон предусматривает целый ряд мер поддержки ( от образования до предоставления помещений) для волонтеров и волонтерских организаций со стороны органов власти разного уровня, а также упрощает процесс оказания такой помощи со стороны коммерческих организаций (позволяет заключать трудовые договора и проводить по счетам расходы на питание, проживание, проезд).

Открывая встречу в ОНФ, Костенко сказала, что Госдума сделала все от нее зависящее, чтобы урегулировать сферу добровольчества, теперь дело за Правительством, которое должно выпустить к закону методические рекомендации по реализации закрепленных в законе положений, и местными парламентариями, которые должны принять аналогичные региональные законы. Она отметила, что у волонтерского движения Краснодарского края особая специфика — ведь здесь проходят мероприятия мирового масштаба — такие как Олимпиада, фестиваль Молодежи, Чемпионат мира по футболу и другие. И эту специфику обязательно должен учитывать готовящийся краевой закон.

Представители волонтерских организаций и волонтерских Центров при вузах Кубани обратили внимание на несколько проблем, с которыми они чаще всего сталкиваются в своей деятельности.

Волонтеры отмечали, что чаще всего им мешают в работе слабо выстроенное взаимодействие с местными органами власти, которые в лучшем случае игнорируют деятельность активных граждан. Также препятствует работе добровольцев отсутствие инфраструктуры по координации деятельности внутри сообщества. Для этих целей необходимо создать ресурсный Центр, который бы позволил с одной стороны реализовать положения федерального закона, а с другой — направить силы кубанских добровольцев на решение самых острых проблем края.

Кроме того, представитель общественного движения «Серебряный возраст» Мариетта Емтыль отметила, что в Краснодарском крае законодательство не учитывает всего спектра волонтерского движения. Дело в том, что развитием волонтерства в крае поручено заниматься структурам, которые работают исключительно с молодежью, и бюджетное финансирование направляется на поддержку только молодежных волонтерских объединений. А люди «серебряного возраста» вынуждены откладывать средства из собственных пенсий, чтобы поехать и отработать на том или ином мероприятии.

Между тем, члены «Серебряного возраста» готовы делиться своим опытом в том числе и с молодежью. Так организацию связывает продолжительное партнерство с волонтерским Центром Кубанского государственного университета.

Наталья Костенко согласилась с тем, что краевое законодательство обязательно должно учитывать интересы всего спектра добровольческого движения, поскольку федеральное законодательство предусмотрело одинаковые меры поддержки для всех видов добровольчества. Нужно учитывать, что для пожилых людей активное добровольчество порой становится единственной возможностью продолжать активную жизнь без болезней и депрессий. Тем более, с учетом майского указа Президента Владимира Путина, в котором говорится о достижении средней продолжительности жизни до 78 лет, органам власти нужно будет думать о развитии форматов работы с активными гражданами пенсионного возраста.

Наталья Костенко отметила, что финансовая поддержка общественных организаций, того же «Серебряного возраста», может осуществляться не только за счет бюджетных средств. Закон не запрещает привлекать к этому спонсоров — бизнесменов и предприятия. Конкретный механизм, который, скорее всего, будет прописан в правительственных нормативных актах, должен быть учтен и в региональном законе. Пока же такая бизнес-поддержка воспринимается налоговиками как нарушение существующих норм.

Завершая встречу, Наталья Костенко отметила: «Федеральный закон «О добровольчестве (волонтерстве) заложил основы для того, чтобы это очень нужное движение и дальше развивалось в нашей стране. Теперь мы должны принять такой же закон на уровне края. Для этого необходимо учесть мнения самых разных представителей волонтерского движения Кубани и включить их в документ. Только это сделает наш закон по-настоящему работающим. Я обращусь с просьбой заняться этим вопросом как можно скорее к председателю ЗСК Юрию Бурлачко. Очень важно также проработать вопрос взаимодействия волонтерских движений с различными уровнями власти. К сожалению, сегодня властные структуры недооценивают значение добровольческого движения, не понимают, что волонтеры могут стать для них реальными помощниками в решении многих социальных вопросов, до которых у власти «не доходят руки». В этом вопросе ресурсный Центр добровольчества мог бы сыграть важную роль. Мы обратимся с просьбой проработать этот вопрос к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. И, конечно, продолжим нашу работу в этом направлении и обязательно встретимся после того, как будут разработаны нормативные акты Правительства к федеральному закону, чтобы посмотреть как еще мы можем поспособствовать развитию добровольчества на Кубани».