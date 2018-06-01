Запрет на промышленную добычу черноморской камбалы-калкан

В Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю напомнили о запрете на промышленную добычу черноморской камбалы-калкан.

Ограничения введены с 1 мая и будут действовать до конца июня, то есть весь период нереста ценной промысловой породы.

Согласно правилам рыболовства в регионе запрет действует на всей черноморской акватории, расположенной между устьем реки Псоу и мысом Панагия, включая акватории запретного пространства «Анапская банка» и акватории к юго-западу в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Прежде всего, ограничения касаются рыбодобывающих компаний. В этот период промысловикам запрещено применять снасти, на которые осуществляется вылов камбалы-калкан. Таким образом, под запрет попадают одностенные ставные сети, наживные крючья, донные ярусы.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на рыбаков любителей, в акватории Черного моря. Однако им стоит помнить, что с начала года для них установлен суточный лимит. В день рыбак может поймать не более двух экземпляров суммарным весом до пяти килограмм, либо одну особь, в случае если ее вес превышает пять килограмм.

В ближайшие месяцы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сосредоточат усилия на выявлении и пресечении попыток осуществления незаконной добычи камбалы-калкан. Во взаимодействии с заинтересованными силовыми структурами и ведомствами будет проведен ряд целевых контрольно-проверочных мероприятий.

В отношении недобросовестных рыбаков российское законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. В случае установления вины, промысловиков могут обязать выплатить крупный штраф и конфисковать средства совершения преступления, в том числе плавательные.