Два неплательщика алиментов из Краснодара стали пешеходами

В рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям» в Карасунском округе г. Краснодара прошёл рейд по взысканию задолженностей по алиментам. Судебные приставы навестили более десяти должников.

Должники, большинство из которых удалось застать дома, представляли собой полноценный срез современного общества. Среди них были как те, кто живет семьей из 5 человек в малогабаритной двухкомнатной квартире, так и владельцы собственных немаленьких домовладений. У каждого из неплательщиков свои отговорки. В полном соответствии с народной мудростью: «кому суп жидкий, а кому — жемчуг мелкий», безответственные родители уповали на наличие на иждивении большой семьи, отсутствие работы, обилие посторонних расходов и т.п.

Судебные приставы провели подробную беседу с каждым, вручили официальные предупреждения, внимательно изучили предоставленные документы. Несколько должников сообщили о своем трудоустройстве, в связи с чем исполнительные документы направлены в бухгалтерии предприятий и организаций для обращения взыскания на заработную плату.

В рамках взыскания двух задолженностей по алиментам представители Закона составили акты описи и ареста транспортных средств — автомобилей «Лада» и «Renault Duster». Их владельцы отнеслись к ситуации с пониманием. В настоящий момент арестованные автомобили оставлены на ответственное хранение бывшим владельцам, но в самое ближайшее время, после сбора необходимых документов их ждет принудительная реализация.

Следует отметить, что на территории всего Краснодарского края судебные приставы ведут бескомпромиссную борьбу с неплательщиками алиментов. Рейдовые мероприятия в рамках исполнительных производств данной категории проводятся фактически еженедельно, и, как правило, приносят хороший результат.