Должник найден, имущество арестовано

В Калининском районе Краснодарского края судебному приставу пришлось применить целый комплекс мер, направленных на определение местонахождения должника. Действия работника Службы проводились в рамках исполнительного производства о взыскании с местного жителя задолженности по налоговым платежам и административным штрафам.

Накопив долгов на сумму в несколько десятков тысяч рублей, мужчина отбыл в неизвестном направлении. Вместе с ним отбыло и имущество, на которое судебные приставы могли обратить взыскание – автомобиль марки ВАЗ-2105. Представители закона занялись поисками должника, который, хоть и выходил изредка на связь, упорно уклонялся от встречи с приставами. Между тем, прошел срок для добровольного погашения долга, к нему прибавилась и сумма исполнительского сбора.

Приставам удалось установить, что должник устроился на работу по найму без оформления трудового договора. Выехав по месту нахождения работодателя, представители Закона обнаружили и должника, и его автомобиль, на который немедленно был наложен арест.