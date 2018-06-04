Миллион для талантов

Талантливые дети собрались в горах Сочи. Около трех тысяч юных певцов, танцоров и музыкантов из разных стран стали участниками международного фестиваля "Поколение Next». На курорт «Роза Хутор» они приехали из России, Италии, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, Казахстана, Израиля и других уголков мира.

- Фестиваль для творческих детей и подростков «Поколение Next» проходит уже в 19-ый раз. Он дал путевку на большую сцену многим артистам, включая группу Open Kids, Данила Плужникова, Кристиана Костова, Настю Петрик, Кирилла Скрипника и других, - сообщили организаторы «Поколения Next».

Открыли фестиваль творческой молодежи на курорте «Роза Хутор» традиционный парад-карнавал, дискотека и welcome-концерт. Вплоть до 10 июня участники будут не только показывать свои таланты в вокале и танцах, но и набираться мастерства на занятиях со звездами. В фестивале будут участвовать Айова (Aowa), Алсу, Иван Чебанов, группы "Нервы" и InvOis. Компетентное жюри возглавляет генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров. Кроме него, в судейскую коллегию войдут генеральный продюсер "Поколения Next" Евгений Орлов, президент фестиваля Валерий Белоцерковский, итальянский композитор, певец и продюсер Антонелло Кароцца, автор проекта Jazz Port Анжелика Алферова, продюсер из Швейцарии Влад Яковлев. Призовой фонд международного фестиваля для творческих детей и подростков "Поколение Next" в этом году впервые составит один миллион рублей. Завершит праздник детского творчества на курорте «Роза Хутор» грандиозный гала-концерт с участием лауреатов и гостей фестиваля.

Ирина СИЗОВА