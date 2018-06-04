Проблемы обманутых дольщиков решают в Сочи

Серия встреч руководства города, специалистов профильных департаментов с застройщиками и обманутыми дольщиками прошла в администрации курорта. Наметить конкретные пути решения затянувшихся вопросов необходимо по всем 28 проблемным объектам незавершенного строительства, собственники жилья в которых оказались в весьма незавидной ситуации. Специально сформированная комиссия, в которую наряду с сотрудниками администрации включены представители общественных организаций, юристы и сами дольщики, детально изучила ситуацию по каждому объекту и вносила свои предложения, связанные с вариантами максимального ускорения соответствующих процедур.

По ряду объектов, судя по всему, будут приняты решения о поиске и привлечении к завершающей фазе строительства новых инвесторов. Примечательно, что муниципалитет, со своей стороны, готов разрешить им достроить дома с учетом предоставления различного рода преференций – увеличения числа квартир и так далее, чтобы они могли компенсировать затраты по достройке. Такой выход из положения, например, предложен руководству объектов ООО «Зодчий» (пер. Теневой и Аллея Челлтенхема) и ООО «Фристайл». Застройщикам позволили увеличить площадь застройки ЖК «Фристайл» в переулке Трунова. Еще один из путей решения проблемы — предоставление инвесторам в качестве компенсации земельных участков без торгов в рамках закона, принятого депутатами Законодательного Собрания края. Пилотным проектом в реализации этого механизма может стать ЗАО «САФИ» (ул. Крымская 166), которое имеет невыполненные обязательства по отношению к 500 дольщикам, годами ожидающим своего жилья. Разрешение на строительство многоквартирных домов было выдано в 2011 году, срок действия документа истёк в декабре 2012 года. Всего в разной стадии строительства находятся семь жилых строений. При этом два из этих семи домов строились без разрешения на строительство. В 2013 году в отношении «САФИ» была введена процедура банкротства. В прошлом году кредиторами была инициирована процедура внешнего управления. В результате теперь сами дольщики занимаются поиском инвесторов. На кого из потенциальных инвесторов падет выбор членов инициативной группы дольщиков, покажет уже ближайшее время.

Один из самых проблемных объектов – жилой комплекс «Курортный». Его владелец был арестован на днях сотрудниками ФСБ. Застройщик на протяжении всего строительства нарушал все мыслимые нормы: два строения были построены под ЛЭП 110, создав тем самым угрозу жизни и здоровью людей. Теперь надо либо переносить линии электропередач, либо сносить два этих объекта. Грунт, который выгребался при строительных работах, сваливался здесь же неподалеку, что инициировало оползневые процессы. Для завершения строительства жилищного комплекса планируется привлекать инвестора со стороны.

Впрочем, на прошедших совещаниях прозвучали и хорошие для дольщиков Сочи новости. Жилищный комплекс «Три капитана», расположенный на улице Тимирязева, введен и готов к заселению, люди скоро начнут вселяться, хотя еще в начале нынешнего года объект числился в краевом реестре проблемных. В настоящее время идет работа по оформлению передаточных актов участникам долевого строительства.

В ближайшее время получат свои квартиры и дольщики ООО «Престиж 2000+», речь идет о доме на улице Учительской, 33. В мае застройщик обратился в Госстройнадзор о проведении итоговой проверки и за получением заключения о соответствии. Осталось обустроить детскую площадку, установить подъемник для маломобильных граждан и нанести разметку на территории парковки. Застройщик уже в ближайшее время обратится за документацией о вводе объекта в эксплуатацию.

Ирина СИЗОВА