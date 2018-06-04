ВДЦ «Смена» исполнилось 33 года!

1 июня 2018 года в Международный день защиты детей Всероссийский детский центр «Смена» отметил свой День рождения - 33 года со дня основания. 60 тематических площадок, карнавальное шествие, фестиваль красок, гала-концерт и яркий салют — более 5000 человек со всей России приняли участие в грандиозном празднике.

Утром на стадионе ВДЦ "Смена" состоялось выступление личного состава ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Сменовцы и гости праздника увидели, как штурмовая группа десантируется из вертолета и демонстрирует выполнение служебно-боевых задач.

После показательных выступлений каждый ребенок смог побывать внутри вертолета и получить мороженое из рук волшебника.

На торжественном открытии гостей поприветствовал и.о. директора ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев: «Мы рады приветствовать дорогих гостей нашего праздника! Это праздник сотрудников «Смены», нашей сплоченной команды, детей. Поздравляю всех вас и объявляю День рождения ВДЦ «Смена» открытым!»

Поздравить «Смену» приехали почетные гости и заслуженные деятели России: члены Правительства РФ, депутаты Государственной Думы РФ, члены Общественной палаты РФ, деятели культуры, знаменитые спортсмены, участники проекта «Голос» Илья Хвостов и Аурика Мгои, группа «Интонация», музыкант Стас МОРЕ и многие другие.

В рамках праздника в «Смене» работали более 60 тематических площадок, состоялись научные и спортивные шоу, гала-концерт с участием звезд российской эстрады. На Аллее Российской Славы открыли два новых бюста выдающимся людям России — советскому учёному, инженеру-конструктору Сергею Королеву и естествоиспытателю, минерологу и геохимику, академику Академии наук CCCP Владимиру Вернадскому.

Ветеран трудового фронта Евгения Илющенко поделилась впечатлениями от торжественного открытия бюстов на Аллее Российской Славы в "Смене": "Я поражаюсь красоте "Смены"! На Аллее Российской Славы собраны бюсты самых великих людей - очень изящные скульптуры! Сегодня "Смене" исполнилось 33 года! Мне хочется пожелать Всероссийскому детскому центру, чтобы он всю жизнь оставался таким же молодым, красивым, любящим свою Родину и детей!"

Среди гостей 1 июня — Генеральный консул Генерального консульства Турецкой Республики в г. Новороссийске Юнус Эмре Озигидже. Он тоже поздравил "Смену" с Днем рождения:

"Я впервые пожалел, что не имею возможности приехать в такой детский центр в качестве ребенка. Сегодня я увидел все своими глазами, осознал масштабы, проекты центра, которые будут реализованы в будущем, и просто поражен!"

Ключевым событием Дня Рождения «Смены» стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с двукратным обладателем "Хрустальной совы" Алексеем Блиновым: «Я считаю, что "Смена" - это территория, где сказка становится былью. Я никогда в жизни не мог себе представить, что военный вертолет Росгвардии может привезти мороженое детям! Я очень люблю «Смену» и хочу пожелать долгих и крепких лет жизни, улыбок, счастья!»

Более 10 спортивных площадок работали в «Смене»: воркаут, футбол в «Смене», гонки на велосипедах, катание на сигвеях, Фестиваль русских игр, Фестиваль ГТО, самбо в "Смене", показательные выступления по спортивной гимнастике, синхронное плавание.

Экскурсия по «Парку Будущего» дала возможность гостям познакомиться с компетенциями, деятельностью Центра профессий. Гости «Смены» посетили мастер-классы по компетенциям в формате «Прикосновение к профессии». На занятиях участники прошли профессиональные пробы, получили практические базовые знания по девяти компетенциям - «Литейное производство», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Электромонтажные работы», «Обработка дерева на станках», «Мобильная робототехника» и др.

В рамках праздника в «Смене» на площадке «Детской КиноАкадемии» гости «Смены» посмотрели лучшие работы юных киноакадемиков и познакомились с оборудованием и деятельностью компании JVC. Также в рамках 1 июня свою тематическую площадку представила киностудия "Союзмультфильм". Сменовцы и гости праздника посмотрели фильмы "Большой друг", "Морошка", "Коровка", "Семь кошек", "Бегемот и компот", "Даша и людоед", "Буль", "Апорт", "Выходной" и многие другие.

На интерактивной площадке по рисунку граффити участники праздника обучались рисовать на разных поверхностях и разрабатывать макеты рисунков.

«Сегодня впечатлений масса! Дети увидели настоящий вертолет и волшебника, который угостил их мороженым. Организовано очень много площадок и развлечений! С днем рождения «Смена»! Желаем развития и как можно больше ярких детских впечатлений», — рассказала Лариса Черненко из Мурманской области.

На каждой площадке самые активные дети получают жетоны, среди тех, кто получил больше всего жетонов, была разыграна путевка в «Смену». В ярких спортивных и развлекательных мероприятиях приняли участие более 5000 человек. Фестиваль красок вызвал не только яркие впечатления, но и раскрасил всех участников во все цвета радуги.

Гала-концерт со звездами стал ярким финалом дня — творческие коллективы и поздравления от звезд российской эстрады, выступление участников проекта «Голос», музыкальной группы «Интонация».