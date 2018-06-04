На Кубани прочитают произведения Пушкина

6 июня в 10:00 на Кубани зазвучат стихи великого поэта. Литературная акция пройдет в честь 219-летия со дня рождения Александра Пушкина. Мероприятия будут проходить у памятников русскому поэту, — сообщает пресс-служба министерства культуры Кубани.

В Краснодаре на Пушкинской площади участником акции сможет стать любой желающий. В рамках мероприятия каждый сможет продекламировать свои любимые строки из наследия поэта.

Также прозвучат музыкальные произведения по мотивам творчества Пушкина в исполнении творческих коллективов Краснодарского края. Кроме того, к акции готовятся тематические книжные выставки, квесты, литературные викторины.