Самые дорогие экскурсии — на Крымский мост

Итак, что из себя представляет новинка анапских развлечений? Это тур на один день. Обычно автобусы выезжают в 8 утра и прямиком следуют по новехонькой трассе «Таврида», затем заезжают на Крымский мост. Но так как мост длиной 19 километров и проехать его можно за 16−20 минут, то экскурсия получилась бы довольно короткой.

Поэтому экскурсионные фирмы решили нанизать на этот маршрут еще пару мест. Дальше возможны два варианта.

Первый заключается в дополнительном заезде в этно-деревню Атамань. Правда, прогулка по ней стоит отдельных денег.

— Это 400 рублей с человека. Основная же экскурсия на мост стоит 950, со взрослого и 850 с ребенка. Итого выходит 1250 — 1350 рублей, — рассказывает продавец экскурсий. — После Атамани купаемся в чистейшем Таманском заливе, затем в Крыму делаем небольшой круг по Керчи и поворачиваем обратно. Экскурсия занимает шесть часов.